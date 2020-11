Avià tindrà a finals d'any el primer camp de cros permanent de Catalunya

Avià tindrà el primer camp de cros permanent de Catalunya abans de que acabi l'any. L'ajuntament, amb la col·laboració del Consell Comarcal i el JAB Berga, està treballant per establir un circuit fixe d'atletisme a la zona del llac petit de Graugés. El circuit ja s'ha començat a construir i té un cost de 7.000 euros, finançats totalment per l'Agència i el Consell.

Patrocini Canal, alcaldessa d'Avià, ha explicat a Regió7 que «el JAB ja havia organitzat alguna cursa als voltants del llac petit de Graugés i els hi va semblar que podria estar bé tenir-hi un circuit permanent. Ens ho vam rumiar i com que nosaltres només hi havíem de posar el terreny, ens va semblar bé per tenir un equipament esportiu més al municipi».

El camp de cros d'Avià serà el centre d'entrenament del JAB Berga, però la instal·lació estarà oberta a tothom que vulgui practicar atletisme a l'aire lliure. La superfície del circuit serà herba natural i hi haurà tres distàncies diferents. Un circuit petit de 300 metres, un de mitjà de 800 metres i el gran de 1.200 metres. Alfonso López, del JAB Berga, ha explicat a aquest diari que el camp de cros berguedà «serà l'únic permanent que hi ha a Catalunya».

Els carrils del circuit estaran marcats amb barres de fusta i la idea del consistori avianès i del JAB és que el camp de cros pugui albergar entrenaments i campionats de tots els nivells. «Una de les mancances que hi ha a la comarca és una pista d'atletisme. El circuit de cross és una opció B molt interessant», explica López, que també creu que s'obre la porta a «vendre el producte a tots els clubs d'atletisme d'Espanya o de Catalunya perquè puguin venir a fer concentracions». Patrocini Canal ha volgut remarcar que aquesta seria una opció a tenir en compte de cara al futur. «Les circumstàncies que estem vivint no conviden a moviments de gent, però en un futur ho valorarem», afirma.