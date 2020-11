500 alumnes berguedans reprenen el projecte de les cooperatives escolars

El projecte de cooperatives escolars del Berguedà no s'atura. Tot i les dificultats del curs passat i les restriccions de la covid-19, aquesta iniciativa impulsada per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà que permet als joves descobrir el mercat i adquirir capacitats emprenedores seguirà endavant en aquest curs escolar.

La setmana passada es van començar a fer les visites per assessorar a les cooperatives de primària en tres escoles de Gironella, la Pobla de Lillet i Puig-reig. Enguany a tot el Berguedà hi participaran en total 500 alumnes de 22 centres educatius.

Durant el curs passat, el confinament va limitar el desenvolupament i creació de les cooperatives escolars tant de primària com de secundària. Mentre que els alumnes de secundària no van arribar a fer l'intercanvi de productes amb altres cooperatives de fora de la comarca i van finalitzar el projecte elaborant un aparador virtual dels projectes creats; les cooperatives de primària van veure interromput el seu procés en diferents etapes, cosa que ha ocasionat que en la represa del projecte d'aquest curs, alguns centre educatius han optat per crear noves cooperatives des de zero, mentre que d'altres han donat continuïtat a les cooperatives del curs passat.

Enguany hi ha moltes casuístiques diferents dins de cada centre, i des de les entitats organitzadores, l'ADBerguedà, Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona, s'ha facilitat que cada escola pugi escollir com vol desenvolupar el projecte segons la seva situació. Segons Lluís Vall, president de l'Agència, "és molt important que malgrat la situació seguim apostant per guiar a emprendre als joves, i de quina millor manera que en un moment hostil, on el condicionant de la situació actual ajuda i fa repensar nous models de relació, i d'emprendre. Seguim apropant l'emprenedoria a l'escola perquè és clau entendre a les noves generacions com a motors generadors d'idees i a la vegada de futur".

De les cooperatives de l'any passat, 9 de 12 escoles amb 189 alumnes han reprès la mateixa empresa per continuar les fases pendents i poder tancar la seva cooperativa durant el 1r o 2n trimestre. Faran les vendes al desembre aprofitant les festes de Nadal o durant gener-febrer. La majoria intentaran fer venda presencial a l'escola o al seu municipi, en grups reduïts i seguint totes les normes de seguretat. També hi ha alguna cooperativa que farà la venda on-line. Totes aquestes cooperatives finalitzaran el projecte a principis del 2n trimestre.

Les cooperatives que inicien el projecte des de zero intentaran fer la venda al tradicional Mercat de Cooperatives Escolars del maig a Berga, que s'ha celebrat durant 9 anys seguits. En cas de que la situació provocada per la pandèmia impedeixi celebrar-lo, es buscaran alternatives sobre les quals ja s'està treballant: venda en diferents caps de setmana al mercat setmanal de Berga separant cooperatives, venda on-line...



Aquesta situació també ha incentivat nous aprenentatges als alumnes: treballar amb la incertesa, observar i analitzar el que està passant al mercat, buscar solucions, ser flexibles, adaptar-se a cada moment. També, plantejar-se si els seus clients potencials seran els mateixos o hauran canviat ja que en comptes de fer la venda al mercat de Berga, finalment el faran al seu municipi o al pati de l'escola. A més, algunes han hagut de fer canvis en els productes, o en la decoració, ja que no és el mateix vendre al maig que durant les festes de Nadal.

Alhora, han de pensar en com complir les normes de seguretat en el mercat. A la vegada que algunes cooperatives han incrementat la seva responsabilitat social, com el cas d'una cooperativa ha decidit donar el 100% dels seus beneficis per a la investigació sobre la covid-19 a través de la Marató de TV3, en comptes del 15% que havien decidit inicialment el curs passat.