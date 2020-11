El Consell Comarcal del Berguedà subvencionarà la taxa de residus a les empreses afectades per la pandèmia

El ple extraordinari del Consell Comarcal del Berguedà va donar llum verda a subvencionar la taxa de recollida de residus comercials. L'ens comarcal va aprovar una modificació del pressupost per a la incorporació de romanents que permetrà destinar una partida de 100.000 euros a subvencionar la taxa de recollida comercial pels dies en què els autònoms o empreses, amb seu i activitat al Berguedà, s'hagin vist obligatòriament afectats per l'estat d'alarma o bé per les darreres mesures que han afectat el sector de la restauració. Aquest punt de l'ordre del dia va ser aprovat amb els vots a favor de Junts per Catalunya, independents i PSC. ERC i la CUP hi van votar en contra.

La modificació del pressupost del Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà també permetrà, entre altres, destinar una partida a la reactivació econòmica i comercial, durant la campanya de Nadal, per fer front a la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19. L'ens va acordar destinar 50.000 euros per incentivar el petit comerç dels municipis més grans de 1.000 habitants en una primera fase i una segona línia d'ajuts als municipis petits de la comarca que arribarà en els propers mesos.

Abans de començar la sessió extraordinària del ple del Consell Comarcal del Berguedà, la consellera de polítiques d'igualtat, Anna Maria Serra, va llegir el manifest del 25 Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.