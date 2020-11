Empresaris berguedans presenten les mesures per reactivar la comarca a Ramon Tremosa

Membres de la junta de l'Associació comarcal d'empresaris del Berguedà (ACEB) encapçalats pel president de l'entitat, Josep Maria Serarols, s'han reunit virtualment amb el nou conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Ramon Tremosa, la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, i la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, per exposar les mesures necessàries que s'han d'aplicar a curt i a mitjà termini per reactivar l'activitat econòmica del Berguedà.

Aquestes accions estan recollides en el document "Visió de l'ACEB per a la reactivació econòmica del Berguedà", on es presenta el model de recuperació i procés col·lectiu de la comarca i l'estratègia de competitivitat del territori (2021-2025) que busca inspirar accions particulars i col·lectives pel futur de la comarca.

L'estratègia planteja solucions als principals problemes que han enquistat el desenvolupament econòmic de la comarca en les últimes dècades. Tal com s'ha exposat durant la reunió i segons la visió de la patronal, els principals problemes són l'envelliment progressiu de la població, la manca de sòl industrial, l'encallament del polígon comarcal Rocarodona-Olvan, els pocs recursos que es destinen a la formació professional que complementi els estudis obligatoris o la fuga de talent a la metròpoli, entre d'altres.

A la trobada també hi han assistit el president de l'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de la Valldan de Berga, Miquel Canal, el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, el president de l'Associació Hostaleria i Turisme del Berguedà (HIT), Jordi Badia, i el president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga (UBIC), Xavi Orcajo.

La preocupació del teixit empresarial per trobar fórmules i aplicar mesures que permetin reactivar l'activitat productiva s'ha vist reflectida en la reunió amb el conseller d'Empresa. Tant els representants empresarials com el conseller Tremosa han coincidit en posar l'empresa com un element clau per al desenvolupament econòmic i social.

La reunió ha girat entorn la situació en clau comarcal de la pandèmia de la covid-19 i l'impacte que està tenint sobre l'activitat productiva i econòmica. Per la seva part, el conseller d'Empresa ha volgut destacar l'increment de l'activitat portuària de mercaderies i la bona marxa del sector químic, el logístic, farmacèutic o agroalimentari. Altrament, els sectors com l'hostaleria, el turisme o el comerç estan patint els efectes amb caigudes de més del 90% de la facturació. De la mateixa manera, el conseller també ha exposat les dificultats que estan experimentant diverses empreses, per efecte de la pandèmia, per mantenir o establir noves relacions comercials en mercats internacionals.

Per últim, el conseller ha volgut destacar que el Berguedà ha d'aprofitar la tendència a l'alça del teletreball que ha provocat que moltes famílies, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, es plantegin l'opció de traslladar-se a municipis rurals per recuperar població i impulsar econòmicament el territori atraient nous professionals. En una tendència en auge del teletreball, la bona connexió a internet, la bona comunicació amb Barcelona i les infraestructures viàries podrien ser determinants a l'hora de permetre el creixement d'aquests municipis rurals. En aquest sentit, "Berga es troba només a 55 minuts en cotxe del centre de Barcelona. Heu d'aprofitar aquest reclam per atraure nova població. És una carta que heu de jugar i no podeu deixar perdre", ha sentenciat.

Des de l'entitat també s'ha ofert al conseller Tremosa la col·laboració i la seva implicació en les propostes que els departaments del Govern de la Generalitat vulguin desenvolupar i tinguin incidència en l'activitat empresarial.