Vallcebre i el parc natural estrenen un museu a l’aire lliure sobre la geologia

Vallcebre ja disposa del seu particular museu a l´aire lliure sobre la geologia. L´Ajuntament i el Parc Natural del Cadí Moixeró han finalitzat l´execució de la segona fase de l´Espai Geologia Vallcebre, un centre d´interpretació ubicat al parc dels Roures. Allí s´hi han instal·lat cinc cubs de grans dimensions que contenen explicacions i fotografies sobre diferents temàtiques de la geologia.

El projecte passa a formar part de l´oferta del parc natural i complementa els centres d´interpretació dedicats a la flora i als rius que hi ha a Tuixén i a Martinet, segons ha explicat a Regió7 Joan Casòliva, geòleg del parc. Aquesta actuació completa l´Espai Geologia de Vallcebre, que es va posar en marxa l´any 2019 amb El Camí del Temps, un recorregut de 100 metres que permet fer un viatge a 510 milions d'anys enrere per conèixer la geologia que hi ha en l'àmbit del parc natural.

L´objectiu final de l´espai és divulgar la geologia i fer de Vallcebre un punt d´interès nacional. Casòliva afirma que «fa molts anys que estem apostant per la divulgació geològica i de mica en mica ho estem aconseguint. En aquesta zona la geologia queda a la vista de tothom i és important que la gent pugui entendre què és el que hi ha». Joan Casòliva apunta que aquest museu a l´aire lliure ha de servir per donar a conèixer la riquesa geològica del parc. «La geologia del parc és increïble, a la que t´hi submergeixes a fons t´adones de la riquesa i de la varietat existent, i això s´ha d´intentar publicitari per fer que tingui un cert atractiu turístic».

Jordi Lapuente, primer tinent d´alcalde de Vallcebre, ha explicat a aquest diari que «hem aconseguit fer la geologia divertida i entenedora. És una idea potent, ja que la geologia acostuma a ser una cosa bastant feixuga. La informació està molt ben tractada i és intel·ligible per a tothom».

La segona fase d´execució de l´Espai Geologia Vallcebre ha tingut un cost total de 42.000 euros. 30.000 els ha finançat el Parc Natural, 3.000 la Diputació i la resta ho ha aportat el consistori de Vallcebre. L´ajuntament ha realitzat també un millora del Parc dels Roures per integrar l´espai dins el teixit urbanístic del municipi. En concret, s´ha refet un mur de pedra que havia caigut i s´ha fet una escala d´accés als cinc cubs.

Tot i que la seva instal·lació ja és definitiva, les restriccions de la covid han fet que el projecte no s´hagi pogut presentar. Ara, l´objectiu és que aquest espai pugui rebre visites de públics molt diversos ben aviat. «És un espai polivalent que s´encara a molts públics, fins i tot als veïns del poble de Vallcebre, que han guanyat un espai lúdic i de passeig dins el Parc dels Roures», diu Lapuente.

En l´apartat més didàctic de la proposta, Lapuente espera que l´Espai Geologia Vallcebre pugui rebre visites exclusives de gent especialitzada que tingui interès per la geologia. I aquest públic pot anar d´escolars a experts, ja que la informació que es pot trobar als cubs va de conceptes bàsics fins a altres de cert nivell.