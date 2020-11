Berga va homenatjar als patumaires berguedans Lola Creu, Josep Cuberas i Josep Noguera en l´acte de commemoració del 15è aniversari de La Patum com a Patrimoni de la Humanitat. El consistori berguedà va celebrar aquest dijous un acte reduït i adaptat a les mesures de la covid-19 per recordar aquesta fita que ha fet encara més gran la festa berguedana.

La Sala de Plens de l´Ajuntament de Berga, sense públic però amb la presència de representants polítics i familiars dels homenatjats, va viure un acte auster i concís que va valorar la importància del reconeixement de la Unesco.

Montse Venturós, alcaldessa de Berga, va prendre la paraula per afirmar que la decisió de l´any 2005 va suposar per la Patum «un element més per mantenir l´essència de la festa, ja que la mateixa Unesco ha esdevingut una protectora directa d´aquesta forma d´expressió cultural». L´alcaldessa va recordar que aquest és un mèrit col·lectiu de tots els berguedans que han fet possible la festa al llarg de més de 600 anys.

Per celebrar aquest reconeixement, l´Ajuntament va iniciar l´any 2016 la gravació de ´Vides de Patum´, un projecte que recull el testimoni de persones vinculades a la festa amb l´objectiu de deixar constància de la seva evolució a través de les experiències. Enguany, els protagonistes han estat Lola Creu, Josep Cuberas i Josep Noguera.

Els tres patumaires van ser presents a l´acte i van recollir de mans de regidors i representats de les comparses un detall commemoratiu. Josep Cuberas, que va fer el seu primer salt de Plens quan era adolescent i des d´aleshores n´ha realitzat un total de 200, va destacar que «és un honor que tinguem una obra mestra Patrimoni de la Humanitat, és fabulós, no sé si ens en donem compte, però som reconeguts mundialment». Pel que fa als plens, Cuberas va voler agrair el treball de la comparsa. «Per mi és la millor de Catalunya. No n´hi ha cap més com aquesta. La feina que porta és per treure´s el barret i vull donar-los les gràcies per aquest espectacle fabulós», va dir Cuberas, que va acabar amb un «Visca Berga i visca la Patum» molt celebrat.