El Lluçanès reclama la mobilitat els caps de setmana per garantir la supervivència del sector turístic

A les 12 del migdia el restaurant Cal Trumfo de la Torre d'Oristà, al Lluçanès, tanca la persiana. Aquest dissabte ha estat fluix perquè, amb la pluja, encara han vingut menys veïns. Tenir obert tot el dia és "insostenible" si només et pot venir la gent del poble, de poc més de 200 habitants.

En total, el Lluçanès té 7.500 veïns repartits entre 13 municipis, i això fa difícil mantenir el negoci amb el confinament municipal de cap de setmana. Per això, el territori reclama que es permeti la mobilitat entre els pobles del Lluçanès i garantir així la supervivència del sector turístic. "Han fet cafè per a tots i la situació no és la mateixa a la ciutat que al món rural", lamenta el president del Consorci del Lluçanès, Marc Sucarrats.