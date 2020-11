El Museu del Ciment afronta 10 mesos d’obres per frenar la degradació de les estructures

La Generalitat va iniciar aquest divendres les obres de consolidació de l´antiga fàbrica Asland, l´actual Museu del Ciment de Castellar de n´Hug. L´actuació, que tindrà una durada de 10 mesos, es centrarà en aturar el procés de degradació de les estructures industrials de la fàbrica, que encara es conserven d´una forma íntegra.

En especial, s´actuarà a la zona alta del complex, on el pas dels anys hi ha produït un deteriorament important. Aquesta zona no és visitable però sí que és visible des de la plaça inferior. A més, es farà un desenrunat general arran dels despreniments que s´han produït en els últims anys i que actualment afecten diverses zones.

El projecte de consolidació de les estructures de la fàbrica que ara s´ha iniciat és la continuació de l´actuació d´urgència que es va realitzar l´any 2018 després del col·lapse parcial del mur de la zona alta. L´objectiu principal és acabar amb el deteriorament de la fàbrica Asland i garantir-ne la viabilitat de cara al futur com a Museu del Ciment. Les obres pretenen aturar la degradació de les estructures en peu i actuar en aquelles zones en que si es produís un col·lapse parcial d´alguna de les seves estructures afectaria zones adjacents que encara es conserven. Aquest és el cas de la part alta del complex on es rebien i on es descarregava la matèria prima, roca calcària i magres, que arribava amb vagonetes provinents de les pedreres situades més amunt de la fàbrica.

Les obres tenen un cost de 497.447,96 d´euros i han estat finançades per l´Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat, que ha encarregat a l´INCASÒL la seva execució. El projecte ha estat redactat per l´Arquitecte Miquel Angel Sala Mateus i l´obra serà realitzada per l´UTE Valvia-Dipco en un termini de 10 mesos.

L´edifici de la fàbrica de ciment Asland va ser construït entre 1901 i 1904 després de que Eusebi Güell i altres socis fundessin a Barcelona la «Compañía General de Asfaltos y Portland, S.A. Asland», una societat dedicada a la fabricació del ciment pòrtland.