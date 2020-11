Berga obre la votació del pressupost participatiu amb 25 propostes

Les propostes ciutadanes presentades als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Berga es podran votar des de demà fins al 13 de desembre. Se sotmeten a votació 25 propostes, després que se'n descartessin sis per no complir els criteris establerts. «És una bona xifra, estem contents amb la implicació de la ciutadania per contribuir a la millora de la ciutat», remarca la regidora de Participació Popular, Roser Valverde.

Per fomentar la participació, el procés es realitzarà de forma telemàtica mitjançant una aplicació informàtica, i també s'habilitaran tres punts de votació electrònica assistida per facilitar el vot a les persones que ho requereixin. Els emplaçaments, dates i horaris establerts són: Ajuntament de Berga (4 i 11 de desembre, de 9 h a 14 h) i mercat setmanal del passeig de la Indústria (12 de desembre, de 10 h a 14 h).

Les persones majors de 16 anys empadronades a Berga podran emetre el seu vot escollint un màxim de dues propostes. Per votar electrònicament no serà necessari descarregar-se cap aplicació sinó accedir al web www.civiciti.com/es/berga i introduir el DNI i la data de naixement. A partir d'aquí es mostraran totes les propostes finalistes per tal que els usuaris puguin escollir les que considerin més adequades. Per exemple, es plantegen arranjaments de diferents espais (zona recreativa de la Font del Guiu a la Font Negra; plaça de la Font del Ros, paviment de la plaça de la Valldan...), la millora de l'enllumenat del nucli antic, i entre d'altres, la dotació de panells solars a edificis públics de l'Ajuntament. També la creació d'un espai de préstec d'eines i instruments, que s'englobaria en les idees de despesa corrent de béns i serveis, una novetat d'enguany que s'afegia a les propostes d'inversió directa a la ciutat amb projectes de millora d'equipaments i espais públics.