Berga celebrarà la vuitena edició de la Fira del Joc i del Nadal en format virtual

Berga celebrarà els dies 4,5 i 6 de desembre la Fira del Joc i del Nadal en format virtual. La vuitena edició del certamen es veurà alterada per les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19 però els organitzadors, l'Ajuntament de Berga i la Companya de Jocs l'Anònima, han decidit «no deixar de jugar en família» i per aquest motiu han organitzat una edició confinada més ambiciosa que mai.

La vuitena Fira del Joc i del Nadal de Berga durarà tres dies i tindrà diferents activitats virtuals. Els organitzadors han remarcat que tot i que no es podrà passejar pel carrer i palpar els diferents jocs, creuen que el format és atractiu i que pot captar tot tipus de públic, de petits a grans.

La primera activitat de la Fira serà una xerrada que s'emetrà per Youtube titulada «Salvem la memòria lúdica». Aquesta activitat inaugural tindrà lloc el divendres 4 de desembre a les 19.00h. L'endemà, dissabte, 5 de desembre, se celebrarà l'activitat «Jocs amb paper i boli», a càrrec de la Companyia de Jocs l'Anònima.

El gruix de jocs de la fira tindran lloc diumenge, 6 de desembre. De 10.30 a 12.30h hi haurà el joc «8 tesoros», a càrrec de Detective Papaya. De 12.30 a 14.00 hi haurà el campionat familiar de morra, a càrrec de Didàctic Tortosa i Morràpita. Per últim, de 17.00h a 19.00h hi haurà un Kahoot de jocs tradicionals a càrrec de la Companyia de Jocs l'Anònima.

Totes les activitats seran virtuals i amb l'objectiu de poder organitzar-se millor es demana una inscripció prèvia a tots aquells que vulguin participar. Per fer-ho han d'escriure al correu electrònic jocsanonima@gmail.com. Des de l'organització s'ha apuntat que tot i ser en format confinat, les persones guanyadores dels diferents jocs també aconseguiran premis.

Oscar Garcia, de la Companyia de Jocs l'Anònima, va explicar duran la presentació virtual de la Fira del Joc i del Nadal que «podem afirmar que és l'any que més activitat hi haurà. Tothom es pot connectar i trobar alguna cosa d'interès per passar una estona amb família». El seu company Víctor Baroja va afegir que «l'esser humà ha jugat sempre, fins i tot en les situacions més difícils, com les guerres o les pandèmies. Fins i tot en situacions molt radicals no hem deixat de jugar, aquesta és la premissa d'aquesta edició».

La regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Berga, Roser Rifà, també va ser present a la presentació de la fira i va destacar la capacitat de l'Anònima per «sortir de la zona de confort i reinventar-se. S'ha de valorar molt positivament ja que no fer res no era una opció. Hem tingut clar que mentre hi hagués una possibilitat de fer la fira, s'havia de tirar endavant».