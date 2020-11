El calendari més imprescindible del Taller Coloma fa deu anys

Solidaritat. El tradicional calendari del centre de treball berguedà arriba a la seva desena edició en un any marcat per la pandèmia de la covid-19. Per aquest motiu, la publicació és més especial que mai i ha centrat les seves imatges a homenatjar els col·lectius essencials amb detalls que denoten celebració. L’empresa Bergadana ha patrocinat la producció dels 1.200 exemplars, que ja es poden trobar a la venda per cinc euros

«Imprescindibles». Aquest és el lema del calendari del Taller Coloma 2021. La publicació del centre especial de treball berguedà celebra enguany la seva desena edició i fa un homenatge als serveis essencials que tant s´han esforçat durant la pandèmia del coronavirus. L´edició del 10è aniversari arriba en un any inexorablement marcat per la covid-19. I, per aquest motiu, els responsables de l´execució del calendari han decidit barrejar els dos conceptes, pandèmia i aniversari.

El calendari del Taller Coloma 2021 ha estat realitzat com ja és habitual amb la presència de membres del centre acompanyats de personatges rellevants de la comarca. En aquesta edició, però, s´han deixat enrere les personalitats s i s´ha decidit homenatjar els col·lectius. En concret, aquells que han estat bàsics per intentar superar la pandèmia del coronavirus.

Ermínia Altarriba, dissenyadora del calendari, ha explicat a Regió7 que «la idea general del calendari és que hi ha uns personatges triats en funció de la seva professió o que tenen relació amb la comarca. Aquest any el fet diferencial és que no són personatges concrets, sinó que defineixen un col·lectiu. S´ha dedicat el calendari als ´Imprescindibles´, que són la gent que hem vist que durant aquesta pandèmia s´han fet essencials».

A diferencia dels últims anys, el calendari té les pàgines i les imatges en color. Altarriba explica que la seva execució també ha tingut una dificultat afegida per garantir el compliment de les mesures contra la covid-19. «S´han hagut de fer les fotos amb unes restriccions determinades. Normalment es feien diferents sessions, amb dotze fotògrafs que feien una sessió cadascun. Aquest any s´ha restringit a una sessió d´un dia al Taller Coloma, amb 4 fotògrafs per restringir la gent i la capacitat», explica. Els fotògrafs que han capturat les instantànies del calendari formen part de l´Agrupació Tallers d´Arts i Oficis de Berga.

A les 12 pàgines del calendari es ret un sincer homenatge als diferents serveis que s´han considerat essencials, imprescindibles, en la lluita contra la covid-19: ramaders i productors, Protecció Civil, SEM, cossos de seguretat, mitjans de comunicació, personal de neteja dels centres sanitaris, personal de les residències d´avis, el servei del porta a porta al Berguedà, personal farmacèutic, personal assistencial de les llars residències, personal mèdic i d´infermeria i, finalment, transportistes i botiguers. Ermínia Altarriba exposa que «és un any especial per molts motius i no podíem obviar la pandèmia. La primera idea quan en vam parlar l´any passat era fer-lo especial perquè era el desè. Però al final ho ha estat doblement, per la celebració de l´aniversari i per la covid-19».

I l´aniversari també és present a les imatges del calendari. La mateixa Ermínia Altarriba, dissenyadora, s´ha encarregat d´il·lustrar les fotografies amb detalls festius que denoten celebració. «Després del treball fotogràfic, jo, com a dissenyadora, he afegit unes il·lustracions per fer veure aquest plus de festa, d´aniversari o de celebració. Es va triar una sèrie d´ítems que van relacionats amb la festa, com poden ser regals, gominoles, castells de focs, bengales, pastissos...», explica.

Per primer cop en deu anys, el calendari del Taller Coloma ha estat patrocinat per una empresa. Bergadana (Transforma 21 SL) ha assumit la totalitat del cost d´impressió dels 1.200 exemplars que s´han produït. D´aquesta manera, els beneficis de la recaptació seran absolutament nets per al centre d´educació especial, que espera obtenir una xifra al voltant dels 5.000 euros. Els calendaris ja es poden trobar als punts de venda habituals de tota la comarca i tenen un preu de cinc euros.

L´Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà ha volgut agrair la col·laboració de totes aquelles persones que al llarg d´aquests deu anys han ajudat a fer possible el calendari. «Durant aquesta dècada s´han presentat moltes fotos i hi ha hagut molta participació de persones que es dediquen a la fotografia, a la interpretació i a altres àmbits. A totes aquestes persones, que hi han participat de manera altruista, els agraïm la seva col·laboració i la il·lusió i motivació que ens han mostrat sempre», diu l´entitat.