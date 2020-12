La solidaritat brillarà als balcons de Berga aquest Nadal

La solidaritat de la gent de Berga brillarà en forma de llums de Nadal als balcons de la ciutat. El consistori berguedà, BergaComercial i les entitats Taller Coloma i Grup Horitzó han posat en marxa conjuntament una campanya solidària per omplir les cases berguedanes d'il·luminació nadalenca amb un component social.

Roser Rifà, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Berga, ha explicat aquest dimarts al matí en la presentació de la campanya que «la idea és fer que aquest Nadal la ciutat brilli més enllà del que són les llums pròpiament dites del carrer, que això ja és una cosa que es fa cada any. Enguany volem que la ciutadania participi i es coresponsabilitzi per portar el Nadal als seus balcons».

El Taller Coloma i el Grup Horitzó han fabricat un total de 240 llums, 120 cada entitat, que els ciutadans de Berga podran comprar i posar-les al balcó. Es podrà escollir entre tres models, una estrella, una campana i un arbre de nadal, de cinc colors diferents, verd, blanc, groc, blau i vermell.

Els llums es vendran a un preu de 25 euros a partir d'aquest divendres 4 de desembre. La recaptació dels llums de Nadal anirà a parar a les entitats socials, que travessen un moment complicat. «Només em queda agrair a l'Ajuntament de Berga i BergaComercial que hagin pensat en nosaltres. Les dues entitats estem passant per un moment difícil ja que la pandèmia, com a tothom, també ens ha tocat. Aquests diners en aniran molt bé», ha explicat Esther Comellas, gerent de l'Associació Pro Disminuits Psíquics del Berguedà.

Els ciutadans de Berga podran trobar punts de venda de les il·luminacions nadalenques entre el 4 i el 8 de desembre a la plaça Sant Pere, a la plaça Viladomat i al passeig de la Pau. Els horaris de les parades solidaries seran els següents:



Divendres, 4 de desembre, de 11.00h a 14.00h i de 17.00h a 19.00h.

Dissabte, 5 de desembre, de 11.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h.

Diumenge, 6 de desembre, de 12.00h a 14.00h.

Dilluns, 7 de desembre, de 11.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h.

Dimarts, 8 de desembre, de 12.00h a 14.00h.



Erminia Altarriba, vicepresident de BergaComercial, ha exposat que la participació dels comercians en la campanya ha estat en la coordinació, gestió i suport tècnic i logístic. «Ens agrada col·laborar amb totes les entitats i quan és un fet solidari i social com aquest, doncs encara més. Amb l'Ajuntament vam pensar que era una bona ocasió per fer un Nadal més solidari, enguany més necessari que mai, i se'ns va acudir la possibilitat d'engalenar els carrers d'una manera que el ciutadà pugui particular tot col·laborant amb les entitats», ha dit Altarriba.