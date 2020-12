Bagà i Sant Julià commemoren els 5 anys de la Fia-Faia com a Patrimoni Cultural de la Humanitat

Aquest dimarts es van complir 5 anys de la declaració de les festes de les falles del Pirineu com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco. Per celebrar la fita d'aquest registre, Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, municipis berguedans que van integrar la candidatura unitària formada per 63 pobles, 17 d'ells catalans, van encendre i cremar diverses falles commemoratives i van realitzar un acte auster seguint les mesures de prevenció de la covid-19.

Ahir al vespre, a les 19.00h, les campanes de les esglésies de Bagà i Sant Julià van repicar per anunciar als veïns l'inici de les celebracions. A les 19.15, diferents voluntaris del municipis van confeccionar i cremar diverses faies simbòliques. Entre aquests voluntaris hi havia Jordi Pou, Llorenç Pedrals o Agustí Elias.

Amb les falles enceses tot recordant aquell moment, a les 19.30 hi va haver un brindis entre els membres de l'Associació de la Fia-Faia amb el seu president, Josep Ureña.

Per finalitzar l'acte de commemoració, els alcaldes de Bagà i Cerdanyola van realitzar un breu parlament per valorar la inscripció de les festes del foc del solstici com a Patrimoni Cultural de la Humanitat. L'historiador Xavier Pedrals també va agafar la paraula i va explicar breument com es va gestar el projecte de la candidatura que finalment la Unesco va reconèixer.

Segons ha pogut saber Regió7, l'Associació i l'Ajuntament de Bagà ja treballen per confeccionar la Fia-Faia d'enguany, que com moltes altres celebracions, s'haurà de modificar per la pandèmia. Tot i que les restriccions de la covid-19 ho faran complicat, els organitzadors busquen alternatives que poden passar per relitzar les cremades de les faies a les cases particulars o en un gran espai com el camp de futbol.