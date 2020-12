Gironella fa el primer pas per fer realitat la recuperació de la Via del Carrilet

Gironella ha obtingut 200.000 euros dels pressupostos generals de l´Estat que permetran començar a executar l´obra de recuperació de la Via del Carrilet. El consistori pretén crear un itinerari de dos quilòmetres per vianants i ciclistes que resseguirà el tram per on circulava l´antic carrilet. El recorregut unirà Viladomiu Nou amb el centre de Gironella, passant per Viladomiu Vell i Cal Bassacs.

L´actuació té un pressupost total de 600.000 euros i el finançament obtingut gràcies a una esmena del Partit Demòcrata als pressupostos generals servirà pagar-ne una tercera part. David Font, alcalde de Gironella, ha confirmat a Regió7 que «aquesta aportació permetrà començar a fer realitat el projecte de la Via del Carrilet a Gironella».

El consistori encara no té tot el finançament per executar l´obra completa i la recuperació s´haurà de realitzar per fases. «Amb aquesta primera subvenció el que pretenem és poder desenvolupar una primera fase. No podem fer-lo tot de cop i haurem de treballar amb l´equip d´arquitectes per decidir quin és el tram que millor encaixa amb la voluntat de recuperació i amb el pressupost». El batlle gironellenc encara no ha pogut concretar la zona d´actuació ni tampoc la data d´inici de les obres. Font però, sí que és conscient d´on serà més necessari actuar per fer realitat el somni de la Via del Carrilet. «El que serien les actuacions més transformadores són les que van de Cal Bassacs fins a Viladomiu Nou, ja que en alguns dels espais per on recorre actualment aquest tram no hi ha res al respecte», explica.

Gironella també té pendent d´executar les obres de transformació de l´entrada sud del municipi, lloc on començarà la Via del Carrilet. «Tenim el projecte redefinit, amb dues subvencions concedides i una tercera pendent. Calculem que haurien de començar les obres al primer trimestre de l´any 2021», acaba Font.