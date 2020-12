El turisme rural del Berguedà preveu un pont «nefast» per les restriccions per la covid-19

El pont de la Puríssima marca l'inici de la temporada d'hivern i, fins fa tot just un any, era un dels més bons per al turisme rural del Berguedà. Enguany, però, no serà així. Les limitacions de les reunions a un màxim de sis persones i la prohibició de desplaçar-se de divendres a diumenge fa que les reserves es puguin comptar amb comptagotes. "Si la situació s'allarga, podem tenir problemes seriosos", reconeix el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, que situa l'ocupació en aquests moments al voltant del 5%. Segons explica, "la incertesa" de quines seran les mesures que s'aplicaran per Nadal no ajuda i, de moment, sembla que només "se salva" el Cap d'Any.

La limitació de les trobades a un màxim de sis persones, a finals de setembre, va passar factura a les cases que es llogaven senceres. El confinament municipal de cap de setmana, a la resta. I tot, en una època de l'any que tradicionalment ha estat "temporada alta" pel turisme rural del Berguedà. "El nostre client és principalment de Barcelona i àrea metropolitana, i ara no pot venir si no ho fa en dijous", recorda el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, qui apel·la al fet que "el sector necessita que es permeti la mobilitat".

El turisme rural comença a estar al límit. Jaume Soler, responsable de la casa rural Vall Llòbrega de Cercs, ha perdut el compte de les cancel·lacions que acumula. Aquest pont de la Puríssima ha decidit regalar la nit de dijous per tal que la gent s'hi pugui desplaçar. No obstant això, no té cap reserva.

D'aquí a final d'any, Soler només té acordades reserves per Nadal i Cap d'Any, encara que reconeix que "la incògnita" sobre com evolucionarà la pandèmia fa que no ho tingui del tot clar. Mentrestant, segueix pagant la hipoteca de la casa, quotes d'autònom, assegurances i subministraments. Per contra, d'ingressos, subratlla, "zero". "Si tanquem l'any amb el 25% de la facturació del 2019 crec que ens donarem per satisfets", afirma.



El Nadal i el Cap d'Any, les úniques dates que se salven

Des de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Baños espera que s'aixequin les restriccions per tal de "poder remuntar una mica". Explica que hi ha cases rurals de la comarca que no tenen intenció d'obrir a l'hivern perquè "no els hi surt a compte". "Si tot això s'allarga fins a la primavera, tindrem problemes seriosos", assegura, tot recordant que no només està en joc el sector, sinó l'economia de la comarca, "que en depèn".

Els col·lectius de cases rurals exigeixen al govern català que no se'ls posi en el mateix sac que als hotels. "S'ha limitat pensant en llocs on s'acumula més gent, però això aquí no passa, no ens està ajudant aquesta normativa", diu Baños. I afegeix que a l'entorn d'una casa rural "hi ha menys gent" i, per tant, "és més segur" que "qualsevol nucli urbà".

Per aquesta raó, la Confederació del Turisme Rural i l'Agroturisme de Catalunya (TURALCAT), la Confederació Catalana d'Agroturisme i Turisme Rural (CONCATUR), l'Associació de cases Turisme Rural Girona – Costa Brava – Pirineu (Turisme Rural Girona) i la sectorial d'Unió de Pagesos han demanat a l'executiu que "com a mínim" s'ampliï, en el cas del turisme rural, a un màxim de deu persones i es permeti la mobilitat en cas de reserva. De moment, no han obtingut resposta.