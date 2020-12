El comerç local serà el motor d’una Fira de la Puríssima que no oblida la tradició

La dinamització del comerç local serà el motor de la Fira de la Puríssima de Gironella 2020. La pandèmia de la covid-19 ha fet que la tradicional celebració gironellenca hagi d´apostar per un format absolutament diferent i pensat per beneficiar a les botigues del poble. Enguany no hi haurà parades ni tampoc el clàssic tast de blat de moro escairat al casc antic, però el dia 8 de desembre tots els comerços de Gironella estaran oberts i aquells que hi decideixin comprar, tindran premi.

L´Ajuntament regalarà un paquet de blat de moro escairat cru a les persones que aquell dia presentin un tiquet de compra d´alguna botiga del poble i de qualsevol valor econòmic. Cada paquet de blat de moro tindrà un codi QR que dirigirà a un web on els vilatans podran consultar receptes per cuinar aquest ingredient tan tradicional. Posteriorment, el consistori gironellenc té la intenció de que els resultats culinaris de cada persona es publiquin a les xarxes socials amb el hasthag #purissimagironella20. Tots els cuiners de blat podran optar a un premi de productes de L´Escairador de Cal Rosal i una visita guiada a les seves instal·lacions.

Santi Felius, regidor de promoció econòmica de l´Ajuntament de Gironella, va explicar aquest dimecres durant la presentació de la fira que «l´acumulació de gent als carrers fa impossible aquesta celebració tal i com la coneixíem, però el que no volíem era renunciar-hi. Les botigues estaran obertes a l´Avinguda Catalunya i el format preten potenciar el comerç local». Amb aquesta fira innovadora, Gironella pretén mantenir l´essència de la celebració però també reforçar un dels sector més tocats per la covid-19, el comerç. «Volem seguir potenciant el blat de moro escairat i ja que no el podem donar cuinat, intentarem que la gent el cuini a casa seva», va dir Felius.

La tercera iniciativa relacionada amb la dinamització comercial i la Fira de la Puríssima és un aparador virtual que l´Ajuntament ha facilitat als comerços per anunciar els seus productes. «La gent podrà entra al web i clicant sobre cada artesà se´ls redirigirà al seu lloc web», va explicar Felius.

El tradicional concurs de pessebres que es realitzava cada any a l´església vella també ha canviat de format. Enguany els pessebres s´han repartit per tots els comerços del poble i s´exhibiran per separat als aparadors. «Hem pensat que aquesta també era una bona manera de que la gent visiti més les botigues. Hi ha 37 pessebres repartits per tot el poble», va dir Núria Masforrol, presidenta de l´Associació de Comerciants.

Paral·lelament a la fira, aquest cap de setmana es donarà el tret de sortida a la campanya de Nadal de promoció del comerç local, «Gironella, la teva botiga». L´Ajuntament oferirà 20 euros en vals de descompte a cada unitat familiar del municipi, que es podran bescanviar fins el 31 de gener. Per obtenir els vals els ciutadans hauran de presentar un o més tiquets de compra d´un valor total de 20 euros feta als establiments adherits a la campanya, i se´ls entregarà un talonari amb 4 vals de 5 euros de descompte. David Font, alcalde de Gironella, va explicar que l´Ajuntament destinarà uns 43.000 euros en vals de descompte, però que arran de l´efecte multiplicador que tindran es calcula que amb la campanya s´injectaran uns 250.000 euros als comerços locals.