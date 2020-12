La CUP i ERC apliquen la nova majoria per defensar el seu procés per Ràdio Berga

El ple de l'Ajuntament de Berga ha rebutjat una moció de Junts per Berga per reactivar l'emissora de Ràdio Berga amb els vots en contra de la CUP i ERC.

El regidor de Junts Marc Marginet ha demanat en el ple telemàtic d'aquest vespre constituir el Consell d'Administració, el Consell Consultiu i reservar una partida econòmica en els pressupostos de 2021 per a la posada en funcionament de l'emissora i la contractació d'un director.

Ivan Sánchez, regidor de l'equip de govern, ha volgut aclarir que tot i el sentit negatiu del vot de la CUP, la seva voluntat és tirar endavant la ràdio en un futur proper. «Votarem que no perquè la voluntat d'aquest equip de govern ja és la de tirar endavant la ràdio. Estem cercant aquest espai on ubicar-la i un cop la traslladem, ja serà per quedar-se a l'espai definiu», va dir Sánchez. Fa poques setmanes, l'equip de govern va començar a desmuntar el local actual de la ràdio, al Passeg de la Pau, ja que el preu del lloguer és massa elevat. El consistori té la intenció de buscar un local municipal per muntar l'equipament i retornar la ràdio a les seves emissions habituals, abandonant la ràdio-fórmula actual.

Marc Marginet ha exposat al ple que «més enllà de les promeses, fan falta passos i per aquest motiu presentem la moció. Volem que s'activi ja que entenem que la ràdio és bàsica per la ciutat i instem l'equip de govern a fer els passos necessaris». La moció va comptar amb els vots favorables del grup de Junts per Berga i del PSC.

Ivan Sánchez va afirmar que si la moció s'hagués presentat abans, el sentit del vot hagués estat diferent, ja que en aquests moments el govern ja ha realitzat passos per recuperar aquest equipament, en referència a l'inici del desmuntatge i a la cerca d'un local.

«La voluntat és desmuntar la ràdio i tornar-la a muntar en un espai municipal, a més de reservar una partida als pressupostos de 2021 per la persona que s'hagi de fer càrrec de la ràdio un cop estigui en funcionament. Votem que no perquè ja ha començat el procés per tornar a tenir ràdio a la nostre ciutat», va dir Sánchez.

Tot i les paraules de Sánchez, Marginet ha acabat la seva intervenció explicant que «perdem una oportunitat, anem tard, i fa més d'un any que ho demanem, però els moviments no acaben d'arribar. Espero i desitjo que Ràdio Berga sigui una realitat aquest 2021».