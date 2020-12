10.000 euros en vals de descompte per gastar a les botigues de Berga aquest Nadal

L'Ajuntament de Berga i BergaComercial enviaran 10.000 euros directament a les butxaques dels berguedans per gastar a les botigues de la ciutat aquest Nadal.

La campanya per dinamitzar el comerç local durant les festes nadalenques consisteix en vals de descompte que els ciutadans podran comprar a partir de la setmana vinent al lloc web de l'ACEB. N'hi haurà de tres valors diferents, 50, 100 i 160 euros, i comprant aquests vals es podran gastar en tots els comerços de la ciutat per valor de 60, 120 i 200 euros. Els únics establiments que quedaran fora d'aquesta promoció son els d'alimentació.

Roser Rifà, regidora de promoció econòmica, ha explicat aquest divendres en la presentació de la campanya de Nadal de Berga que la promoció «està pensada per retenir el consum a la ciutat en temps de festes de Nadal i per aquest motiu us animem a fer un us d'aquest 20% addicional a les vostre compres a Berga, la idea és que no hi hagi ningú que tingui excusa per marxar de la ciutat aquest any».

Xavier Orcajo, president de BergaComercial, ha afegit que «ells compararan un val i aquest import que decideixin pagar anirà bonificat amb un 20% addicional. Entenem que és molt atractiu però s'haurà d'estar atents en el moment que surtin ja que quan s'acabi el pressupost de 10.000 euros, s'acabaran els vals subvencionats».

L'element discordant als aparadors

La campanya de Nadal de l'Ajuntament de Berga i BergaComercial també contempla altres accions i activitats més enllà dels vals de descompte. Per exemple, es manté l'element discordant, que ja s'havia realitzat en anys anteriors.

Tots els socis de BergaComercial tindran en els seus aparadors un element diferent del que habitualment hi venen. Els clients que aconsegueixin desxifrar l'enigma podran signar una butlleta i participar en el sorteig final d'una bicicleta de muntanya.

«Els nanos, la canalla o la gent gran poden recórrer la ciutat i identificar aquest element discordant de cada aparador, omplir la butlleta i participar en el sorteig. Aquesta any hem volgut deixar de regalar la consola i canviar-ho per una cosa més sostenible com és la bicicleta», ha dit Orcajo.

Pessebres i tions

En aquests aparadors de les botigues de Berga hi haurà també una col·laboració amb els pessebristes de Berga i d'Avià. Les botigues tindran exposats els pessebres per fer-los lluir i omplir d'esperit nadalenc les botigues. Els pessebres estaran distributiu per la ciutat com un al·licient més per anar a visitar aquests aparadors.

La campanya de Nadal també ha portat 7 tions de grans dimensions, caracteritzats i il·luminats, a diferents punts de la ciutat. «El nostre objectiu és diversificar el Nadal, que els nostre carrers quedin més nadalencs que mai i alhora diversificar la gent, que els nanos es puguin fer fotos i gaudir per tota la ciutat d'aquests tions en punts diferents per no massificar», ha exposat Orcajo.

El mural de Nil Safont

Per últim, i com a regal de Nadal a la ciutat i als berguedans, BergaComercial i l'Ajuntament han aconseguit que el prestigiós muralista berguedà Nil Safont pinti un mural gegant a l'entrada del carrer Major. En concret, s'ha instal·lat en la paret d'un edifici de la cantonada entre la Ronda Moreta i la plaça de la Creu. El mural però, encara no està acabat i properament es presentarà al públic i als mitjans.

«Per nosaltres és molt important que la ciutat de Berga sigui amable, còmode, i sobretot bonica. Estem regalant als berguedans un mural del Nil Safont, un muralista berguedà internacionalment conegut. El mural embelleix un sector tan important com és l'entrada al carrer Major i connexió amb l'eix comercial del carrer del Roser i el passeig de la Pau», ha dit el president dels comerciants.