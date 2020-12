10.000 euros en vals de descompte per gastar a les botigues de Berga per Nadal

L´Ajuntament de Berga i BergaComercial enviaran 10.000 euros directament a les butxaques dels berguedans per gastar a les botigues de la ciutat aquest Nadal.

La campanya per dinamitzar el comerç local durant les festes consisteix en vals de descompte que els ciutadans podran adquirir a partir de la setmana vinent. N´hi haurà de tres valors diferents, 50, 100 i 160 euros. Un cop comprats aquests vals, es podran gastar en tots els comerços de Berga per valor de 60, 120 i 200 euros. Els únics establiments que quedaran fora d´aquesta promoció són els d´alimentació.

Roser Rifà, regidora de Promoció Econòmica, va explicar aquest divendres en la presentació de la campanya que la promoció «està pensada per retenir el consum a la ciutat i la idea és que no hi hagi ningú que tingui excusa per marxar de Berga aquest any». Xavier Orcajo, president de BergaComercial, va afegir que «compraran un val i aquest import que decideixin pagar anirà bonificat amb el 20% addicional. Entenem que és molt atractiu però s´haurà d´estar atent, ja que quan s´acabi el pressupost de 10.000 euros, s´acabaran els vals subvencionats».

Berga es prepara per viure intensament el període nadalenc a través d´una campanya que inclou diferents accions més basades en la promoció del comerç local, l´embelliment de l´espai públic i la solidaritat.

BergaComercial portarà a terme una nova edició del joc de l´element discordant. Tots els socis de l´entitat tindran en els seus aparadors un element diferent del que habitualment hi ofereixen i els clients que aconsegueixin desxifrar l´enigma podran signar una butlleta i participar en el sorteig final d´una bicicleta de muntanya.

En aquests aparadors hi haurà també exposades les obres dels pessebristes de Berga i Avià per omplir d´esperit nadalenc les botigues. A més, s´han instal·lat 7 tions de grans dimensions en diferents punts de la ciutat.

Finalment, i com a regal de Nadal a la ciutat i als berguedans, BergaComercial i l´Ajuntament han aconseguit que el prestigiós muralista berguedà Nil Safont pinti un mural gegant a l´entrada del carrer Major.

En concret, s´ha instal·lat en la paret d´un edifici de la cantonada entre la Ronda Moreta i la plaça de la Creu.