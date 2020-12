Joan Ferrer, la Cobla Berga Jove i «El Silenci dels Telers», guardonats en els premis cultura del Berguedà

Joan Ferrer, la Cobla Berga Jove i l'obra 'El Silenci dels Teleres' han estat els grans triomfadors de la tercera edició dels premis cultura del Berguedà. La gal·la d'entrega dels guardons s'ha celebrat aquest dissabte a la tarda al claustre del convent de Sant Francesc de Berga.

Les restriccions de la covid-19 han fet que l'acte de lliurament dels premis s'hagi realitzat amb un aforament limitat i sense presència de públic. Tot i la problemàtica derivada de la pandèmia, l'entrega ha estat lluïda i els berguedans l'han pogut seguir en directe per la Televisió del Berguedà.

Tal i com ja s'havia avançat setmanes enrere, el pintor Joan Ferrer (Berga, 1937) ha estat guardonat amb el Premi d'Honor de Cultura del Berguedà del 2020. Segons s'ha explicat en el lliurament del premi, el jurat ha valorat, sobretot, l'extensió, la transcendència i la qualitat de l'obra de Ferrer. Amb aquest reconeixement es premia el pintor, pedagog, teòric de l'art i activista cultural català, que, des del Berguedà, ha aconseguit projecció internacional per la seva obra i pel territori.

Els dos premis restants del certamen que ha organitzat per tercera vegada el Consell Comarcal del Berguedà eren tot un secret que s'ha descobert al llarg de la gala, conduïda per la presentadora berguedana Sílvia Culell.

En la categoria de difusió cultural, la Cobla Berga Jove s'ha emportat el premi per la seva exitosa col·laboració amb la banda de rock Obeses. El jurat ha valorat l'espectacle revolucionari que fusiona rock i música de cobla, amb la música del grup osonenc. L'espectacle d'Obeses i la cobla berguedana s'ha presentat a escenaris de tot el país amb una crítica sensacional. La Cobla Berga Jove ha iniciat el seu recorregut el 2014 i des de llavors, ha interpretat música per a cobla arreu del territori. La banda està formada per talents musicals de la comarca i a més de la seva col·laboració amb Obeses, la cobla ha tirat endavant diverses propostes musicals exitoses en els últims anys.

En la categoria de creació artística, el jurat ha premiat l'obra de teatre 'El silenci dels telers'. El projecte impulsat per la gironellenca Maria Casellas va néixer del llibre d'Assumpta Montellà i recull testimonis reals de diferents generacions de dones. La mateixa Maria Casellas i Andrea Portella són les dues actrius que protagonitzen l'obra i mostren les veus d'aquestes dones. L'obra retrata el dia a dia de l'univers de les colònies tèxtils, la memòria de tot un segle. En les últimes setmanes l'obra de teatre circula pels teatres berguedans i la propera parada serà a Gironella el proper dia 7 de desembre.

En aquesta tercera edició dels premis de cultura del Berguedà s'han presentat 8 candidatures i el jurat ha estat format per la periodista, Judit Jordana, el músic Robert Agustina, l'exarxiver comarcal Xavier Pedrals, el pintor Jordi Miralpeix i els activistes culturals Toni Puig i Angelina Vilella.