Un equip que dignifica la vida

SOLIDARITAT. Creu Roja Berguedà va posar en marxa fa una dècada a Gironella el projecte «El Rober» amb la voluntat que a cap nen de la comarca li faltés roba per passar l’hivern o anar a l’escola. Amb el pas del temps i l’ajuda inestimable d’una desena de voluntaris, el projecte s’ha convertit en un engranatge perfecte on cadascú exerceix la seva funció per acabar fent més de 120 entregues de roba cada any. La cirereta del projecte és la creació i lliurament de canastretes per a nadons amb l’objectiu de dignificar els primers dies de vida dels més necessitats

Proveir de roba els infants més necessitats i dignificar els naixements de les famílies berguedanes en situació de pobresa amb una canastreta equipada amb tot el necessari és la missió del projecte «El Rober» de Creu Roja Berguedà.

Una desena de voluntaris, homes i dones, formen actualment un equip imprescindible que al llarg dels últims 10 anys han forjat un autèntic engranatge perfecte perquè a cap nen o nena de la comarca li falti indumentària per néixer, anar a l´escola o abrigar-se a l´hivern.

La base física del projecte de l´entitat s´ubica a la seu de Creu Roja a Gironella. Allí, cada voluntari té clar quina és la seva funció i l´executa quan crida la necessitat, quan arriba una comanda.

La roba d´infant arriba provinent de donacions de particulars i empreses. I ho fa en quantitats importants. Per aquest motiu, ha calgut optimitzar el procés.

La roba se selecciona segons la seva qualitat, es renta, es cus, es planxa i es classifica en caixes amb l´objectiu de donar-li una segona utilitat quan arribi la comanda. Els voluntaris realitzen cadascú una d´aquestes funcions amb la finalitat que quan la comanda d´alguna família necessitada truca a la porta, la roba estigui llesta i lluent per ser entregada al moment.

Anna Ribera, tècnica de Creu Roja Berguedà, va acompanyar Regió7 en una visita al projecte «El Rober» de Gironella i va explicar a aquest diari que «des del minut zero aquest és un projecte de voluntariat. Hi ha unes 10 persones que hi col·laboren actualment. Cadascú té la seva funció i gràcies a la suma de tots, això funciona súper bé».

Fa una dècada, Creu Roja Berguedà rebia molta roba i no sabia què fer-ne. Per aquest motiu, es va estudiar una possible solució. «Els projectes a vegades neixen per la necessitat», explica Ribera. La decisió va ser decidir organitzar aquesta cadena de treball amb voluntaris perquè la roba estigui impecable en el moment de la seva sortida. «A l´inici tot era més bàsic i per arribar al dia d´avui, que ja tenim tot aquest procediment organitzat, la veritat és que ha costat», afirma la tècnica casserrenca.

Maria Mercè Codina, una de les voluntàries que participa en el procés i s´encarrega d´ordenar i classificar «El Rober», explica una de les claus del projecte, la qualitat de la roba. «La gent ha de ser conscient que si dones una cosa ha d´estar en bon estat, ja que el que no pot fer Creu Roja és donar el que un altre no ha volgut. Hi ha molta roba bona que es renta, es planxa, es cus... i el que queda bé s´organitza. Però si està malament, es llença automàticament, ja que el que no vulguis per tu, no ho vulguis pels altres», exposa Codina.

A més de proveir de roba als infants de famílies amb pocs recursos, Creu Roja Berguedà també va detectar la necessitat de famílies que havien de tenir un fill i no tenien la roba bàsica per cobrir els primers dies de vida. «Les canastretes són els súmmum del projecte. La gent ha d´anar a parir i almenys ha de tenir la seva primera necessitat coberta, amb el seu primer body, els seus primers bolquers... s´ha de garantir que tothom neixi amb les mateixes oportunitats», afirma Ribera.

Una de les voluntàries del projecte, Maribel Pià, s´encarrega de cosir bossetes amb detalls infantils per poder entregar les canastretes a les famílies amb un aspecte digne. A l´interior, en aquest cas, el body i els bolquers son totalment nous. El detall de la bossa a la canastilla dona un toc de proximitat i caliu a aquells que ho reben. «És molt trist i traumàtic que els hi hagis de donar quatre bolquers i roba de nadó en una bossa per anar a l´hospital. Ho dignifiquem amb un format més atractiu», exposa la tècnica de l´entitat.

Els voluntaris no son presents a l´hora d´entregar la roba o la canastreta, ja que, segons expliquen des de l´entitat ,s´ha de respectar al màxim les persones que necessiten d´aquest servei. Tot i això, els omple d´orgull i satisfacció participar d´aquesta cadena que amb els anys s´ha convertit en un família de voluntaris que treballen per oferir ajuda a aquells que més ho necessiten. «Les voluntàries ho fan amb amor i amb els seu treball transmeten sensibilitat. No diem aquí hi ha una bossa i aquí la tens, sinó que és tot un procediment en el que intentem transmetre amor dedicant-hi el nostre temps», diu Ribera.

Lògicament, aquest treball però, té la seva recompensa en forma de satisfacció personal. Roser Ribera, treballadora de Creu Roja Berguedà, acostuma a ser la persona que entrega la roba o les canastretes a les famílies que així ho sol·liciten directament a Creu Roja Berguedà o a través dels serveis socials dels Ajuntaments. Roser Ribera explica que «l´agraïment no és el que hem d´esperar, però tot i això et dones compte de que és una alliberació per a ells. Pensen, jo no tenia això i aquí ho tinc. Buf. Se senten alleugerits. I l´agraïment el veus amb una mirada, ja que el que transmeten és emoció».

El projecte «El Rober» ha anat creixent en els últims anys i realitza de mitjana unes tres entregues de canastretes per a nadons al mes i unes vuit entregues de roba infantil en el mateix període de temps. «Ens estem movent en aquests números, fem unes 80 entregues de roba l´any i de canastretes n´entreguem unes 50 o així», expliquen des de l´entitat.

Si aquests números es multipliquen per 10, els anys de vida del projecte, els números de famílies que han ajudat són impactants i indiquen la importància de que aquest projecte pugui seguir endavant i comptant amb l´ajuda inestimable d´uns voluntaris que realment són els que fan possible un món més justi i solidari.