Ràdio Gironella es presenta als vilatans amb el primer programa en directe

El projecte de Ràdio Gironella ha estat presentat oficialment aquest diumenge al matí en un acte al Local del Blat. En motiu de la presentació en societat davant dels vilatans, Ràdio Gironella ha realitzat el seu primer programa informatiu en directe i l'emissió ha comptat amb la presència de l'alcalde, David Font,i del regidor de cultura, Lluís Vall.

El consistori gironellenc ha apostat fermament per aquest projecte radiofònic que va néixer de la mà de Lluís Barniol, del grup Parentesis. Durant les setmanes més dures del primer confinament, Barniol va crear una ràdio online per escoltar en format de podcast. En les últimes setmanes la ràdio ha anat agafant importància entre els veïns de la vila i els col·laboradors i oients s'ha multiplicat.

«Jo vaig començar aquest projecte per passar l'estona durant el primer confinament per la covid-19, però ha tingut tan bona acollida que la gent s'ho ha començat a sentir seu. Hem fet 10 programes setmanals per agafar rodatge i ens vam marcar la data d'avui per fer una estrena i una presentació formal», ha explicat Barniol a Regió7.

Gràcies a l'interès de l'Ajuntament, els continguts en format podcast de Ràdio Gironella abandonaran el lloc web de l'empresa Parentesis i migraran cap a l'aplicació de l'Ajuntament de Gironella i també al lloc web www.radiogironella.cat.

En l'acte de presentació d'aquest diumenge s'ha realitzat el programa d'actualitat habitual, «Gironella Avui», i també una tertúlia sobre l'estat de la premsa local. En aquest espai de debat hi han participat en directe els periodistes berguedans Dolors Clotet, Manel Medina i Josep Genescà.

Segons Barniol, l'objectiu principal de Ràdio Gironella és que «els vilatans l'arribin a estimar, que hi hagi gent per col·laborar i sigui una emissora per tothom, una veu i un micròfon obert per tots aquells que vulguin explicar alguna coses i passar una bona estona».