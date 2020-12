Berguedà, Cerdanya i Solsonès, entre les 5 comarques amb més velocitat de contagi

Els indicadors no són bons per als territoris que es troben dins l'àmbit de cobertura del diari. El Berguedà, la Cerdanya i el Solsonès es troben, segons les darreres dades fetes públiques pel Departament de Salut de la Generalitat, entre les cinc comarques catalanes amb més velocitat de transmissió del virus.

I no només això, si la Cerdanya i el Solsonès són, concretament, la quarta i la cinquena comarca en velocitat de propagació, a més a més ocupen la tercera i la quarta posició comarcal en risc de rebrot.

Això vol dir que aquestes dues comarques tenen uns indicadors que es troben molt per sobre de la mitjana catalana. El Berguedà també es troba entre els territoris amb més perillositat per l'alta velocitat de transmissió del virus (en la tercera posició) i això explica el nou ascens que està tenint en el rànquing de risc de rebrot, on ara ocupa l'onzena posició.

El Berguedà, el dia 30 de novembre estava a 64 punts de risc de rebrot i des de llavors s'ha enfilat amunt fins arribar als 296.

Si la mitjana catalana és ara de 194 punts de risc de rebrot i 0,98 de velocitat de transmissió, la Cerdanya es troba a 998 i 1,84: el Solsonès a 629 i 1,84 i el Berguedà a 296 i 1,94, la velocitat de transmissió més alta de l'àmbit de cobertura del diari i, com ja s'ha dit, la tercera de tot Catalunya.

La capital de la Cerdanya, Puigcerdà, encapçala el llistat de ciutats triades pel Departament de Salut amb 1.224 de risc

de rebrot i és la segona en velocitat de propagació amb 1,97. En aquest rànquing de la Generalitat no apareixen ni Berga ni Solsona.

Una altra forma d'explicar aquestes indesitjades posicions principals és informar que si afegim el Bages, quatre comarques de l'àmbit del diari se situen entre les 11 primeres posicions en risc de rebrot. Com ja s'ha dit, la Cerdanya i el Solsonès són la tercera i la quarta, però, a més, el Bages és la desena i el Berguedà l'onzena.

Una altra consideració: Tots els indicadors de l'àmbit de cobertura del diari estan per sobre de la mitjana excepte el risc de rebrot de l'Anoia.

Els 179 punts de risc de rebrot de l'Anoia són els únics que es troben per sota de la mitjana catalana de 194 punts de risc de rebrot i 0,98 de velocitat de transmissió.

Si les dades a la Cerdanya són de 998 i 1,84; al Solsonès, 629 i 1,84 i al Berguedà de 296 i 1,94; al Moianès són de 251 i 1,23; a l'Alt Urgell, de 261 i 1; al Bages de 308 i 1,13 i a Manresa, de 467 i 1,26. La velocitat de transmissió a l'Anoia és d'1,08.

Indicadors alts a Manresa i el Bages

El risc de rebrot ha baixat a Manresa i el Bages, segons les darreres dades del Departament de Salut comparades amb les del dia anterior, però ha augmentat la velocitat de transmissió.

Els indicadors es mantenen molt elevats a Manresa amb 467 de risc de rebrot i 1,26 de velocitat de transmissió (el dia anterior eren de 471 i 1,21) força per sobre de la mitjana catalana de 194 i 0,98.

Manresa és la vuitena del llistat de ciutats triades per Salut en risc de rebrot.

El conjunt de la comarca del Bages segueix la mateixa tònica però amb xifres menys elevades: 308 de risc de rebrot i 1,13 de velocitat de transmissió quan el dia anterior van ser de 314 i 1,08.

El Bages és la desena comarca en risc de rebrot. Després de baixar a 270 punts de risc de rebrot s'ha anat enfilant i ara cal veure si la incipient davallada es manté o segueix el carrusel de pujades i baixades amb les funestes conseqüències que està tenint.