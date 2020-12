L’enllumenat públic de Casserres canviarà a tecnologia led l’any 2023

L´Ajuntament de Casserres té previst tirar endavant una actuació en l´enllumenat públic del municipi l´any 2023 que permetrà renovar totes els llums del poble amb tecnologia led. El consistori ha rebut recentment el pla director de l´enllumenat de la Diputació i aquest treball de diagnosi ha mostrat que la millora total del conjunt tindria un cost estimat de 276.550 euros.

El regidor d´economia del consistori casserrenc, Eduard Subirana, ha explicat a Regió7 que tenen la intenció d´aplicar aquestes millores al 2023 i que el PUOSC ja ha atorgat una subvenció per començar a actuar. Tot i això, aquesta subvenció no cobreix el total de diners que marca el pla director. «Per fer-ho tot perfecte hauríem de realitzar aquesta inversió, però ens han donat menys diners. Tenim 250.000 euros de la Generalitat per renovar l´enllumenat elèctric i també fer modificacions d´accessibilitat. El que ens agradaria és fer l´actuació completa el 2023 demanant un crèdit», explica el regidor.

El canvi a tecnologia led afectaria el nucli urbà de Casserres i també les colònies del municipi, com el Guixaró o l´Ametlla. En total, l´actuació canviaria la il·luminació en uns 700 punts de llum. Subirana explica que el canvi a led es porta a terme per «sostenibilitat econòmica, ja que la despesa mensual és molt inferior. En 5 o 6 anys es recupera la inversió i a més a més aquesta tecnologia genera menys contaminació.