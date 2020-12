El 90% dels berguedans tindran accés a la fibra òptica l'any 2021

El 90% de la població del Berguedà tindrà accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat l'any 2021. Així ho ha explicat aquest dimecres el Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, en un reunió amb els alcaldes de la comarca a la seu del Consell Comarcal del Berguedà. Puigneró ha exposat que es realitzarà una inversió de més de 4 milions d'euros, xifra que dobla els diners que s'havien aportat fins ara per fer arribar la fibra al Berguedà.

Puigneró ha explicat que «el projecte de la fibra òptica a tot Catalunya s'ha engegat aquest 2020 i té previsió d'acabar l'any 2023. En el cas del Berguedà accelerem aquest desplegament per tal de que al 2021 es connectin tres trams nous». Els trams berguedans on arribarà la fibra l'any vinent seran de Cercs a Vilada, de Guardiola de Berguedà a Castellar de n'Hug i per últim de Guardiola fins a Gósol. «Al seu pas es connectaran tots els nuclis de població i també els polígons industrials, els càmpings, hotels i turisme rural», ha explicat el Conseller.

El projecte ja s'està redactant i infraestructures té el pressupost per fer-lo. A començaments del 2021 es licitaran les obres i es realitzaran aquestes connexions al llarg de l'any. «Amb aquestes obres el Berguedà arribarà al 90% de la població amb accés a la fibra òptica de la Generalitat. Serà una de les comarques de Catalunya amb més percentatge de població amb connectivitat de fibra òptica», ha afirmat Puigneró.

Tot i aquestes bones notícies per la comarca, la xarxa de fibra òptica no connectarà tot el territori i hi haurà municipis petits que encara no hi tindran accés. Puigneró ha explicat que «som conscients que no hem acabat la feina i que encara ens quedarà aquest 10% de població restant. L'objectiu és acabar-ho en aquests municipis entre el 2022 i el 2023».

Els municipis que queden fora d'aquesta actuació del 2021 son Avià, Borredà, Capolat, Castell de l'Areny, Castellar del Riu, Figols, Gisclareny, la Quar, Montmajor, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà. «El meu desig és que la fibra òptica de la Generalitat acceleri el seu desplegament i puguem acabar d'arribar a tot el territori el 2022, seria un bona noticia, perquè és una infraestructura molt demandada i que està servint com un dels grans antídots contra el despoblament», ha dit Puigneró.

Segons el conseller, l'arribada de la fibra òptica al Berguedà és una de les claus per frenar el despoblament rural dels últims anys. Aquesta és una de les grans demandes del territori i sobretot dels nuclis petits per poder aprofitar al màxim la tendència a l'alça del teletreball.

«Hi ha pobles que estan augmentant població i encara més important, estan augmentant els nens a les escoles, i això és gràcies a la possibilitat de teletreballar i a la possibilitat de disposar d'aquest tipus d'infraestructures. Per primer cop una infraestructura està actuant com a fre del despoblament al nostre país després de molts anys on el despoblament estava a màxims històrics», ha opinat el Conseller.

Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, ha acompanyat al Conseller Puigneró en la seva compareixença amb els mitjans de comunicació i ha afirmat que «hem de donar les gràcies a la Generalitat per la sensibilitat que han tingut, en aquest moments complicats poder arribar al 90% de la població amb aquesta fibra òptica és un gran benefici per tots els municipis de la comarca».