Incentivar la pagesia, prioritat dels pobles del Cadí-Moixeró

Els pobles del Cadí Moixeró units en el projecte Betula presentaran a finals d´aquest any un pla d´acció basat en totes les propostes que han anat sorgint d´un procés d´anàlisi i consulta ciutadana que es va iniciar l´any 2018. L´objectiu final del projecte és recollir i començar a fer actuacions que permetin pal·liar i adaptar-se als canvis identificats com a prioritaris en aquests petits pobles de muntanya, ubicats al Berguedà i a l´Alt Urgell.

El projecte Betula estudia els efectes del canvi econòmic i climàtic a la zona per assenyalar les variacions paisatgístiques i culturals relacionades amb el maneig dels recursos naturals per, d´aquesta manera, vincular-los amb l´evolució climàtica i les transformacions socioeconòmiques esdevingudes a partir de mitjans del segle passat.

Gran part de les propostes recollides i des d´on pivotarà el pla d´acció és en l´impuls de la pagesia. Alguns exemples que han sorgit son la promoció de bancs de terres, l´elaboració d´un programa de traspàs de drets d´explotacions ramaderes o la posada en servei d´un obrador compartit. «Cal una sensibilització sobre el paper de la pagesia en la qualitat i dinàmica del paisatge i en la necessitat de reforçar l´economia i el treball local, amb una mirada especial als serveis a les persones i en concret, en context de pandèmia, en serveis de salut comunitària i benestar social», expliquen des d´Arada, entitat executora del projecte Betula.

Per altra banda, també s´han recollit propostes encaminades a la preservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic dels pobles, com per exemple el manteniment dels murs de pedra seca, la recuperació de camins antics i la compilació de la memòria oral.

El projecte Betula es promou des del 2018 per l´Ajuntament de Saldes, l´Ajuntament de Guardiola de Berguedà, l´Ajuntament de Bagà, la cooperativa l´Arada, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el suport explícit del Consell Comarcal i la resta de consistoris de l´Alt Berguedà, que articulen la Xarxa Betula i mobilitzen conjuntament els recursos necessaris per fer possible el projecte.

«Com han canviat els pobles del Cadí-Moixeró i el seu entorn en les darreres dècades? Ens agraden tots aquests canvis? Podem fer-hi front?». Aquesta és la premissa bàsica i l´objecte d´anàlisi inicial. Aquesta pregunta s´ha traslladat a peu d carrer i a partir d´aquí s´han buscat solucions. «Tant l´anàlisi com la intervenció territorials requereixen de crear espais oberts i participatius de diàleg i consens. Fer-ho no només ens permet una millor capacitat d´anàlisi fruit de l´intercanvi entre l´experiència local i l´experiència tècnica, sinó que també ens aporta una major capacitat de transformació», exposen des d´Arada.

Per fer front als canvis viscuts als pobles del Cadí-Moixeró en les darreres dècades s´ha realitzat un treball de manera oberta i participativa entre els agents del territori. Durant l´any 2020 s´han celebrat set tallers veïnals a diferents municipis del Parc Natural del Cadí-Moixeró, dues presentacions del projecte, tres tallers a escoles i dues sortides interpretatives a Bagà i la Vansa.

Malgrat que la fase de participació presencial i els tallers ja s´ha acabat, encara a dia d´avui es pot seguir participant i aportant contingut a la pàgina web de Betula. De tot aquest procés dels darrers mesos, l´equip d´Arada ha editat una revista, que explica exactament com s´ha dut a terme aquest procés de participació i es relata la història socioecològica dels pobles del Cadí-Moixeró, centrant-se en l´evolució del paisatge.