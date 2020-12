El Consell aprova la delegació de competències de l'Estació de la Depuradora d'Aigües Residuals de Vilada

El Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat l'acceptació de delegació de competències de l'Estació de la Depuradora d'Aigües Residuals de Vilada. El proper mes de gener se signarà el conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua per redactar l'estudi i el projecte constructiu de la futura instal.lació de Vilada. El ple de l'ens comarcal d'aquest dimecres al vespre també va aprovar la pròrroga per un any més del contracte d'Aquambiente, per la gestió de les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals.

En la sessió ordinària del ple del Consell Comarcal del Berguedà del dimecres 9 de desembre també es va aprovar la pèrdua de la condició de conseller comarcal Jordi Sabata i l'aprovació del tràmit per a demanar les credencials per a Ariadna Herrada.

El ple va aprovar també dues mocions. Per una banda, una de CCOO en relació a la ventilació a les aules i altres espais dels centres educatius per part del Departament d'Ensenyament com a mesura per evitar la transmissió de la covid-19. I, per l'altra banda, una moció de suport del món local al teixit esportiu de la comarca davant l'aturada obligada de la seva activitat.