Josep Subirana denuncia la manca d'interès del Consell en la transició energètica i presenta la seva dimissió

El conseller comarcal d'Esquerra Republicana Josep Subirana ha presentat la seva dimissió en el ple de l'ens comarcal celebrat aquest dimecres a la nit per dedicar els seus esforços a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública. L'AMEP té més de 80 localitats adherides i representa 3 milions de catalans. "Deixo el càrrec de conseller per dedicar-me més a l'associació municipal que he impulsat, l'AMEP, que promou la transició energètica i la titularitat pública de la xarxa elèctrica", confirma el mateix Subirana en un comunicat enviat als mitjans de comunicació.

Segons el mateix Subirana, "la impossibilitat d'influir en el Consell Comarcal per fer polítiques pròsperes" pel Berguedà i "la frustració de veure el què s'hi fa i el què no s'hi fa i s'hi podria fer, he decidit dedicar el meu temps i esforços a l'AMEP. Si bé el Consell Comarcal del Berguedà no vol aprofitar l'experiència acumulada en transició energètica, que ho facin els municipis d'arreu de Catalunya que estan interessants en fer-ho", exposa Subirana.

Subirana també ha criticat el govern comarcal de Junts per Sí i afirma que ha pres aquesta decisió ja que des de l'AMEP podrà incidir més que exercint de conseller comarcal. "Les iniciatives i experiències d'Avià en transició energètica que van ser guardonades amb el primer premi Català, Espanyol, 2 Europeus i finalista mundial de ben segur que poden ser d'ajuda per als més de 80 municipis i 3 milions de catalans representats a l'AMEP. Dedicaré per tant els meus esforços allà on pugui incidir més, tenint en compte que l'actual Govern del Consell Comarcal no mostra interès per la transició energètica i ecològica", ha dit.

El ja exconseller comarcal i regidor de l'Ajuntament d'Avià afirma que se sent "frustrat" per poc implicació del Consell en la transició energètica i crítica fermament el conseller de Medi Natura, Jesús Calderer. "Ni política ni èticament, no sembla correcte que el Consell Comarcal avali implícitament la incineradora del Berguedà fent conseller de Medi Natural al màxim responsable polític del projecte de la incineradora del Berguedà pagant-li el sou màxim que permet la llei. Si la incineradora està de moment aturada és només per l'acció de la plataforma anti-incineradora".

Subirana afirma que de l'únic que se sent orgullós en aquest àmbit d'actuació és de la implantació del sistema porta a porta. "És políticament frustrant veure que aquest Consell Comarcal representa 4 anys perduts més, tenint en compte que no s'ha fet res de significatiu en els darrers molts anys tret de la instauració del porta a porta per part de l'ex-conseller Francesc Xavier Francàs a qui els del seu propi partit van vetar que fos regidor i conseller comarcal aquesta legislatura".

En el seu comunicat de renuncia, Subirana, que l'any 2019 va rebutjar rebre a un premi internacional de l'Ajuntament d'Avià per la siutació dels presos polítics, també recorda que no se sent còmode treballant en un ens que té representació del partit socialista. "Tampoc no m'agrada veure com el govern del Consell Comarcal inclou el representant del PSC-PSOE, partit que manté la repressió política i social sobre Catalunya. Ni jo ni molts Berguedans vàrem fer l'1 d'octubre ni ens vàrem mobilitzar per protestar per la sentencia pels presos polítics per acabar pactant amb el PSC-PSOE ni al Berguedà, ni a la Diputació de Barcelona ni a Figueres. El Govern actual tenia alternatives, com governar amb minoria, però ha preferit un pacte que el situa en una posició de legitimitat i coherència més que qüestionables", acaba Subirana.