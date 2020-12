Subirana acusa el Consell de manca d'interès en la transició energètica

Josep Subirana, conseller comarcal d´ERC, ha presentat la seva renúncia al càrrec per dedicar els seus esforços a l´Associació de Municipis per l´Energia Pública, que ell mateix ha impulsat. Subirana ha criticat durament el govern de l´ens comarcal i l´ha acusat de tenir una nul·la implicació en la transició energètica.

En un comunicat enviat a Regió7, Subirana afirma que se sent frustrat per «la impossibilitat d´influir en el Consell Comarcal per fer polítiques pròsperes pel Berguedà». Aquesta frustració l´hi ha fet prendre la decisió d´abandonar l´oposició de l´ens i treballar per la transició energètica i ecològica des d´un altre front. «He decidit dedicar el meu temps i esforços a l´AMEP. Si el Consell no vol aprofitar l´experiència acumulada en transició energètica, que ho facin els municipis d´arreu de Catalunya», exposa Subirana.

El ja exconseller afirma que l´únic positiu que ha fet en aquest sentit el Consell en els últims anys ha estat implantar el sistema porta a porta. «És políticament frustrant veure que aquest Consell Comarcal representa 4 anys perduts més, tenint en compte que no s´ha fet res de significatiu tret de la instauració del porta a porta».

Per últim, Subirana, que l´any 2019 va rebutjar rebre a un premi internacional de l´Ajuntament d´Avià per la situació dels presos polítics catalans, ha afirmat també que no se sent còmode treballant al costat d´un membre del PSC. «No m´agrada veure com el consell inclou el representant d´un partit que manté la repressió política i social sobre Catalunya», acaba.

La regidora de Junts per Berga Ariadna Herrada es convertirà en nova consellera comarcal després de la renúncia de Jordi Sabata, que fa unes setmanes va abandonar el Consell i l´Ajuntament de Berga. D´aquesta manera, Herrada assumirà l´acta deixada per Sabata i en la propera sessió de l´ens comarcal prendrà possessió del càrrec. Herrada, regidora a l´oposició de l´Ajuntament de Berga, és expresidenta de la UBIC de Berga. Tot i l´anunci de la seva entrada, encara no ha transcendit quin paper assumirà Herrada en el govern del Consell Comarcal. Jordi Sabata era vicepresident de l´ens i s´ocupava de Patrimoni, Projectes comarcals i europeus, Polítiques digitals.