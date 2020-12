Gironella estrena un ‘room escape’ per descobrir la història de la vila

Gironella estrena avui un room escape a la Torre de l´Amo de Viladomiu Nou. La nova proposta d´oci impulsada pel consistori gironellenc i anomenada El Secret de la Torre se centra en la història i els elements més reconeixibles de la vila berguedana.

La idea de crear un room escape a Gironella va néixer a través del Consell d´Infants. Alumnes de primària de diferents escoles del municipi van creure que seria una proposta interessant i l´any 2018 van demanar al consistori treballar en la seva creació. Dos anys més tard, la idea inicial dels joves gironellencs és una realitat i el joc s´instal·larà de forma permanent a l´emblemàtic edifici de la colònia de Viladomiu Nou.

Lourdes Roset, regidora d´Educació, va explicar en la presentació del projecte que «teníem clar que el joc havia d´estar centrat en elements del poble. Vam anar parlant amb els infants sobre quins eren els més importants i, finalment, hi apareixen llocs com la Torre del Rellotge, el riu Llobregat i l´església de Santa Eulàlia. Tothom hi va aportar el seu granet de sorra per sentir-se seu aquest projecte».

A l´inici del joc, els amfitrions de la Torre de l´Amo, el Tomàs i l´Antònia, gegants de Gironella, conviden els participants a trobar un element perdut, la perla del Llobregat. A partir d´aquest moment, en grups de 3 a 6 persones, els jugadors comencen una aventura trepidant que els condueix per la història de Gironella i que desemboca en el descobriment del tresor.

L´alcalde de la vila, David Font, també va exposar durant la presentació del projecte que aquest room escape «permetrà dinamitzar l´entorn turístic de la Torre de l´Amo i serà una manera diferent de conèixer la història del municipi a través del joc i al costat de la família o els amics». L´empresa Scaparium ha estat l´encarregada d´elaborar el joc i l´empresa berguedana Som Petits en realitzarà la seva explotació a la Torre de l´Amo.

L´Ajuntament ha destinat un pressupost de 6.000 euros per fer realitat aquest somni dels infants de Gironella. Les entrades i les reserves per poder participar en l´activitat es poden fer al lloc web de l´Ajuntament de Gironella.