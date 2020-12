El Berguedà vol captar l'interès dels turistes durant la temporada d'hivern

Amb la intenció de captar l´interès turístic a la comarca del Berguedà durant tot l´any, l´Agència de Desenvolupament del Berguedà ha elaborat un catàleg de propostes turístiques d´hivern.

El catàleg mostra la gran varietat d´activitats que es poden desenvolupar al Berguedà durant els mesos més freds de l´any, i inclou 13 modalitats, 15 empreses de guiatges i 35 activitats. Algunes d´aquestes són alpinisme, astronomia, bany de bosc, escalada i ferrades, espeleologia, esquí, marxa nòrdica, orientació, parapent, salt de pont, raquetes de neu, segway o bé senderisme.

Segons l´Agència, aquest catàleg respon a un doble objectiu. Primer, donar a conèixer els serveis de guiatges en el medi natural, tant els focalitzats en el turisme actiu com els mediambientals o divulgatius, i d´altra banda, demostrar que el Berguedà és una comarca on es poden realitzar activitats els 12 mesos de l´any, no només a l´estiu amb els punts d´aigua naturals o a la tardor amb la temporada de bolets.

Lluís Vall, president de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha explicat que «el Berguedà és un territori per gaudir-lo tot l´any, l´oferta d´activitats i professionals per dur a terme durant la temporada d´hivern és també ben variada, és important vendre totes les possibilitats de gaudir del Berguedà, és per això que des de l´ADBerguedà creiem oportú oferir aquest catàleg amb tota l´oferta agrupada».

Totes les empreses i els guies que apareixen en el catàleg estan localitzats a la comarca del Berguedà. D´aquesta manera, i en paral·lel a la presentació del catàleg, es pretén donar un impuls a les empreses del territori.

A més, l´Agència ha confirmat que totes les empreses figuren en el cens d´organitzadors d´activitats fisicoesportives en el medi natural de la Generalitat de Catalunya i els guies es troben inclosos en el registre de professionals de l´esport de Catalunya en la disciplina que els pertoca. D´aquesta manera es vol garantir la qualitat i la seguretat que ofereixen les empreses berguedanes incloses en el catàleg.

Al principi d´estiu, l´Agència de Desenvolupament del Berguedà ja va elaborar un primer catàleg que aglutinava un seguit d´activitats per fer amb guia al Berguedà. Ara, amb l´èxit de la primera versió i amb l´arribada del fred, han decidit elaborar un altre catàleg amb propostes d´hivern.

El catàleg es distribuirà digitalment en format PDF a tots els establiments d´allotjament de la comarca, a les oficines de turisme del Berguedà i a altres territoris, així com també a diverses webs.