Berga inaugura un mural en homenatge al comerç de la ciutat

Berga va estrenar aquest dilluns un mural en la ronda Moreta pintat per l'artista de la comarca Nil Safont. L'acció s'emmarca en una iniciativa impulsada conjuntament per la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) i l'Ajuntament de Berga per tal de dinamitzar el teixit comercial de la ciutat i reactivar-lo davant la crisi econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19. Aquesta campanya ha suposat una inversió de 60000 euros, dels quals 20000 han estat aportats per Bergacomercial, i els altres 40000 pel consistori berguedà. D'aquests últims, la meitat provenen del conveni signat entre les dues parts. Mentrestant, el cost del mural ha estat de 5400 euros, aportats en la seva totalitat per Bergacomercial però en el marc d'aquest acord de col·laboració.

Safont ha explicat que la intenció era «donar visibilitat a un dels negocis més tradicionals i emblemàtics del carrer Major», i que ha escollit l'ofici de pastisser perquè és més «artesà i simbòlic» que d'altres. Per la seva banda, la vicepresidenta de Bergacomercial, Ermínia Altarriba, ha assenyalat que la professió escollida compleix amb «moltes de les facetes que nosaltres volíem ressaltar». Concretament, en el mural es retrata un pastisser real de la ciutat que regenta un negoci al carrer Major. En aquest sentit, també s'ha volgut destacar aquest carrer per haver sigut anteriorment un dels punts neuràlgics en el comerç del municipi. Mentrestant, el president de Bergacomercial, Xavi Orcajo, ha recordat que l'objectiu de la UBIC «no només és dinamitzar el carrer sinó també col·laborar amb totes les entitats i associacions de veïns per fer una Berga més bonica».

La iniciativa de realitzar aquest mural va néixer a principis de maig, encara en ple confinament, i des d'aleshores fins aquest mes de novembre l'artista Nil Safont ha definit el projecte. Mentrestant, la plasmació de la idea original sobre la paret de l'edifici que connecta amb el passeig de la Pau només li ha comportat dues setmanes.