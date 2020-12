Un emprenedor berguedà crea el Bergapoly, un joc de taula inspirat en la ciutat

Comprar la plaça de Sant Pere, posar un hotel al carrer Major, vendre el castell de Sant Ferran o pagar una multa per no fer bé el porta a porta. Aquestes i moltes més compres i vendes al més pur estil berguedà es podran fer amb el nou Bergapoly. El jove emprenedor Arnau Plans, juntament amb dos col·laboradors, ha creat una versió berguedana del tradicional joc de taula Monopoly.

En la presentació del joc, Arnau Plans va explicar a Regió7 que «aquest és un joc de taula inspirat en Berga i els elements de la ciutat. És un joc on els carrers, passejos i places de Berga prenen protagonisme. La gent el pot aprofitar aquestes festes de Nadal per jugar i estar en família». L´objectiu del Bergapoly és exactament el mateix que el del joc original, crear una fortuna urbanística i arruïnar els rivals. Alguns dels detalls del tauler són que els indrets més cars són els Pedregals (400 euros) i Casampons (350 euros), mentre que els més barats són el carrer del Roser (60 euros) i la Gran Via (60 euros). La casella d´inici, com no podia ser d´altra manera, és el dia més important de l´any per als berguedans, dimecres de Corpus. Al llarg del tauler es poden comprar altres indrets icònics, com el carrer de la Pietat, el Passeig de la Pau i la plaça d´Europa. Al Bergapoly tots els detalls estan cuidats i les tradicionals fitxes que tria cada participant també tenen relació amb la ciutat. Per exemple, es podrà triar un rovelló o el tabal de la Patum.

El preu del Bergapoly és de 35 euros i 1 euro de cada joc anirà destinat a La Marató de TV3. «Creiem que hem de ser solidaris perquè la pandèmia per desgràcia ens ha afavorit, ja que els jocs de taula són una eina molt usada en aquests temps», va dir Plans.

Per començar, els emprenedors han tret 200 unitats del joc, que es posaran a la venda la setmana abans de Nadal. Per poder aconseguir-ne un, s´ha de fer una reserva prèvia a l´Instagram de Bergapoly i, posteriorment, es farà el lliurament a domicili.