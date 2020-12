L'Hospital Sant Bernabé repartirà contes entre tots els infants ingressats

L'Hospital Sant Bernabé de Berga repartirà els propers dies un nou conte entre tots els infants ingressats i els que acudeixin a visitar-se a urgències.

Es tracta d'una nova col·laboració amb el projecte "Cap nen sense conte", impulsat per l'educador Antoni Argent i la il·lustradora Núria Ramon, i que té el suport de 38 hospitals de tot el territori català. En aquesta ocasió, el conte que es lliurarà ha estat elaborat conjuntament amb Iñaki Alegria, pediatre i director mèdic de l'Hospital de Gambo (Etiopia), i porta per títol "Mi juguete preferido".

Aquesta serà la quarta vegada que l'Hospital Sant Bernabé col·labora amb el projecte "Cap nen sense conte". La campanya va néixer l'any 2013 amb l'objectiu de promoure la lectura entre els nens i nenes. Des d'aleshores s'han repartit milers d'exemplars de diferents títols en hospitals, biblioteques i escoles de tot el país.

Per primer cop la campanya arriba també per Nadal i recuperant el conte en paper, després que el Sant Jordi passat els contes s'haguessin d'entregar en format digital com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus.