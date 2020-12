Berga destinarà 30.000 euros a millorar l'accés al centre de la Llar

L´Ajuntament de Berga invertirà els 30.000 € del pressupost participatiu de 2021 en la millora de l´accessibilitat de l´Escola d´Educació Especial Llar Santa Maria de Queralt, així com també en renovar els parcs infantils. Això és el que han decidit els veïns i veïnes de Berga a través del procés de votació electrònica que s´ha portat a terme en les dues últimes setmanes. Es preveu que les propostes s´executin durant l´any 2021.

La regidora de Participació Popular de l´Ajuntament de Berga, Roser Valverde, ha assenyalat que «la implementació de la votació electrònica ha estat un gran encert, ja que ha permès millorar substancialment les xifres de participació de l´edició anterior». També ha valorat positivament la implicació i la campanya per fomentar la votació que han realitzat diferents entitats i persones.

D´una banda, la proposta de millora de l´accessibilitat de l´Escola d´Educació Especial Llar Santa Maria de Queralt ha assolit 202 vots (11,06 %). En aquest cas, l´actuació està inclosa en el Pla Urbanístic d´Els Pedregals i es realitzaria l´adequació provisional de l´entorn per millorar-ne l´accessibilitat i portar a terme les tasques de manteniment de la vegetació de l´espai, així com actuacions puntuals de manteniment correctiu necessàries. La proposta compta amb un import estimat de 12.000 €. Per la seva banda, el projecte de renovació de parcs infantils de la ciutat ha sumat 250 vots (13,68 %). La proposta engloba la substitució dels elements de diverses zones de joc destinades als infants. Les actuacions incloses en aquesta proposta comptaven amb una valoració econòmica de 15.000 €.

El pressupost participatiu és un projecte desenvolupat per l´àrea de Participatiu Popular amb el treball conjunt de tots els grups municipals que formen part del consistori berguedà. La segona convocatòria de la iniciativa ha comptat amb 25 propostes, que van superar la valoració tècnica per ser sotmeses al procés de votació popular en què hi han participat 1.073 persones, un 7,33 % del cens format per majors de 16 anys empadronats a Berga. En total, s´han registrat 1.827 vots, tenint en compte que cada persona podia votar dues propostes.