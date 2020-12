Berga rebrà els Reis de forma estàtica a Sant Francesc

Berga viurà una cavalcada atípica a causa de la pandèmia del covid-19. Enguany no hi haurà caramels ni rua, i els nens i nenes rebran Ses Majestats guardant la distància en un única ubicació: el convent de Sant Francesc.

Els infants que vulguin saludar els reis hauran d´entrar a l´espai en grups de sis persones com a màxim, comptant també els seus acompanyants, i no s´hi podran estar més de 20 minuts. A diferència de la rebuda i la cavalcada habituals, en aquesta ocasió a Ses Majestats se´ls podrà rebre en horari de matí i tarda.

Una altra de les novetats és que enguany el patge no recollirà presencialment les cartes dels infants sinó que hi haurà una bústia decorada a l´exterior de l´Ajuntament (del 21 al 27 de desembre) i del Pavelló de Suècia i de l´Hotel d´Entitats (el 26 de desembre) per tal que cada nen i nena pugui dipositar les cartes. A més, el patge realitzarà una vídeotrucada els dies 28, 29 i 30 de desembre, amb tots aquells nens i nenes que s´apuntin en aquest lloc web: https://patge.cat/BERGA.