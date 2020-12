Gironella licitarà la construcció de l'estació d'autobusos la primavera del 2021

Gironella ha signat aquest dijous el conveni per disposar d'una estació de bus, i es convertirà, doncs, en el primer municipi de la comarca del Berguedà en oferir aquest servei. La previsió és que la licitació de les obres sigui en la propera primavera, i que l'estació estigui enllestida durant els primers mesos de l'any 2022.

L'alcalde del municipi, David Font, ha assenyalat que aquesta infraestructura suposa un "valor afegit a la qualitat de vida dels ciutadans" i que permetrà transformar l'entorn de la Plaça de l'Estació al voltant del qual se situarà l'estació. A més, també ha agraït la "receptivitat i predisposició" del Departament d'Infraestructures i Mobilitat a l'hora de valorar el projecte. Per la seva banda, el Secretari del citat departament ha subratllat que es tracta d'un pla "ambiciós" i s'ha mostrat convençut de poder fer realitat el projecte sense "cap pas enrere".

El pressupost d'aquesta infraestructura és d'uns 750000, sufragats en la seva totalitat per la Generalitat de Catalunya, que també assumeix íntegrament el procés de licitació i construcció de l'estació. Per la seva banda, al consistori gironellenc li pertocarà vetllar pel manteniment i la conservació de les instal·lacions un cop s'hagi executat l'obra prevista.

En el mateix acte també s'ha signat la cessió a l'Ajuntament de Gironella d'un tram de la carretera C-1411z, entre els punts quilomètrics 68,230 i 69,300. La Generalitat transferirà 200.000 euros al consistori per portar a terme millores de seguretat a la via i el seu manteniment posterior. L'acord també suposa que el municipi berguedà es comprometi a crear passos de vianants elevats en la zona de la Residència Sant Roc i de l'Escola Gironella, així com també a instal·lar noves baranes de seguretat a l'entorn del pont nou, pavimentar les voreres pendents, arranjar vorals, etc.