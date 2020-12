El Berguedà repartirà 133.000 euros en vals per fomentar el comerç local

El Consell Comarcal i set ajuntaments berguedans s'han unit per injectar 133.000 euros al comerç de proximitat. El format de la campanya que pretén incentivar les compres als establiments locals en el període nadalenc és el repartiment de targetes Rasca a les botigues dels municipis adherits: Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Guardiola de Berguedà i Olvan.

Els clients de tots els establiments d'aquests municipis participants rebran targetes Rasca en cada compra que facin. Aleshores, els clients que obtinguin targetes premiades amb vals de 10 euros tindran temps fins al 28 de febrer del 2021 per utilitzar-les.

Segons va explicar aquest divendres Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, «la campanya pretén atenuar l'impacte econòmic de la covid-19 impulsant l'activitat econòmica al Berguedà, contribuint a facilitar a comerços i serveis la reactivació de la seva activitat econòmica que afavoreixi el manteniment de l'activitat empresarial i l'ocupació».

El president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, va especificar que, «tot i que el funcionament de la campanya és el mateix, les targetes Rasca de cada municipi són d'un color diferent i les premiades s'hauran d'utilitzar al mateix municipi».

L'establiment es quedarà les targetes Rasca premiades que hagin utilitzat els seus clients i, aquestes, juntament amb una còpia del tiquet de venda o de la factura associat a cada venda premiada, serviran de justificació perquè se'ls aboni l'import d'aquestes targetes, una vegada finalitzi la campanya.

La probabilitat de ser premiat és d'un 10%.

El valor econòmic dels premis els assumeix cadascun dels ajuntaments que impulsen la campanya i també el Consell. L'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal han estat els que més hi han aportat, amb un total de 50.000 euros cadascun.

L'Agència és l'òrgan que coordina i desenvolupa la campanya. Lluís Vall va apuntar que «el repte de coordinar per primera vegada una campanya com aquesta ha estat majúscul, però tot i així ha valgut la pena ser la palanca facilitadora per tots els ajuntaments que s'hi han acollit.

A l'acte de presentació celebrat a la seu del Consell Comarcal també hi van participar la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Berga, Roser Rifà, l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, el regidor de Comerç de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, Marc Sensada, i el regidor de l'Ajuntament de Cercs Xa-vier Serra.