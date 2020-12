«A Berga trobem a faltar que es valori més la nostra feina»

Guanyadors d'un premi ADG Laus de disseny gràfic i comunicació audiovisual. En la seva obra «La Lluïsa», en al·lusió a l'expressió «Lluííís» que es diu a Catalunya en el moment que et fan una foto, el jurat va valorar l'originalitat i creativitat

Jennifer Moreno i Marc Ribera són dos dissenyadors gràfics de Berga on, des de fa dos anys, disposen del seu propi estudi. A part del guardó aconseguit en uns premis Laus, destaquen per la seva projecció internacional.

Com i quan vau començar en el món del disseny gràfic?(Sergi) Vaig acabar la carrera fa uns 15 anys, i des de llavors he treballat en empreses, estudis petits de disseny i agències.(Jennifer) Jo vaig acabar la carrera el 2013, i vaig crear un espai de disseny a Barcelona, i després vaig marxar a viure a Itàlia. També he estat treballant en el Konvent, i en agències i estudis petits. A més, en el primer any de Fura jo era a Berlín, i això ens va ajudar a tenir projecció internacional.I com heu aconseguit aquesta projecció? En quins països heu estat i per quins projectes o empreses heu treballat?Tenim alguna cosa de tot. Treballem amb clients petits però també hem treballat per grans empreses al Regne Unit, Alemanya, França, Portugal i Austràlia.I per aquí a Catalunya, quins projectes teniu entre mans?Aquí hem fet projectes més petits, a l'agència Neorg, l'Ajuntament de Barcelona, i ara estem treballant per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Ajuntament de Berga. Fem packaging, web, llibres, editorials, però cada cop estem més especialitzat en brànding i comunicació corporativa. Ens agraden aquests projectes petits perquè no tenim la pressió d'un client al darrere, i ens podem deixar anar i desenvolupar tot el nostre talent.Quina era la vostra finalitat amb el disseny de La Lluïsa?En el nostre disseny vam personificar la furgoneta amb una cabina de fotos analògiques. I el nom de La Lluïsa fa referència que aquí a Catalunya es diu «Lluííís» quan et fan una foto.Què creieu que va valorar el jurat de la vostra obra?L'originalitat i la creativitat com a concepte i funcionalitat.Quines diferències heu percebut en la concepció del disseny gràfic entre Catalunya i Europa i la resta del món?Aquí a Catalunya tenim dos punts molt forts de disseny, a Barcelona i Vic. En canvi, en la resta de la Catalunya Central, i a Berga, segurament no s'ha fet prou divulgació. A l'hora de fer un pressupost, no rebem la confiança que creiem que hauríem de tenir. La gent no hi acaba de confiar, no es valora prou la nostra feina.A quina ciutat heu trobat un ambient més favorable?Segurament a Berlín. El concepte coworking, de compartir espai amb altra gent com a sistema de treball, és molt habitual. I això propicia que es generin sinergies entre estudis.Aleshores, per què heu decidit crear un estudi a Berga?Perquè també teníem ganes de ser a casa. Érem conscients que no ho tindríem fàcil aquí, però també ens ho hem pres com un repte, i creiem que a poc a poc podem anar canviant les coses.