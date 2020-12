El nou format de la Fira de Nadal de Cal Rosal convenç comerciants i compradors

Cal Rosal ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició de la Fira de Nadal, enguany concentrada en només un cap de setmana. Malgrat la situació sanitària, la fira ha tingut una bona resposta amb molta afluència durant els dos dies.

El mercat de la fira consistia en una vintena de paradetes de productes ben diversos. Des de productes de temàtica nadalenca fins a parades de roba i complements passant per productes agroalimentaris del territori. A més, també es van organitzar dues activitats dirigides als més petits. La primera va ser l'espectacle infantil The Beatles for Kids, que estava emmarcat en el cicle d'activitats Olvan Arts i que es va dur a terme dissabte a les 6 de la tarda. Segons els paradistes, el concert va tenir una molt bona recepció i va ser el moment amb més afluència de la fira. D'altra banda, ahir a les 12 del migdia es va dur a terme una lectura de contes de Nadal.

La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Cal Rosal ha estat la impulsora de la iniciativa juntament amb l'Ajuntament d'Olvan. El president de la UBIC i paradista de la botiga de jardineria i floristeria Curriu, Xavier Curriu, va valorar molt positivament el desenvolupament de la Fira de Nadal. «En fem una valoració molt bona. Ahir hi va haver molta gent, va ser molt concorreguda i avui també hi ha molta gent», afirmava ahir a mig matí Curriu.

Els paradistes van valorar positivament el fet de concentrar la fira en només un cap de setmana, ja que l'any passat es va esplaiar més en el temps. «El format d'enguany és positiu, especialment aquest any que la mobilitat és tan complicada i incerta. Així també és més factible encaixar la fira amb altres ofertes que hi pugui haver al voltant», va dir Maria Costa, de l'Escairador.

Costa també va agrair que es tirés la fira endavant malgrat la incertesa del moment: «Evidentment no és un any normal, i el fet de poder generar una mica d'ambient de Nadal en un espai obert on no et sents tan exposat al risc ho valorem molt positivament».

La celebració de la fira també va coincidir amb el primer cap de setmana en el qual el confinament estava limitat comarcalment i no municipalment, el que va afavorir que gent d'arreu de la comarca pogués anar a la fira.

«Ahir la majoria de gent era de Cal Rosal o d'Olvan, però avui es nota que ha vingut més gent d'arreu de la comarca», deia Rosa Casabella, de Casabella Natura, opinió que compartia amb Rosa Barreda, d'Amacdhistèria.