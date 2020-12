Puig-reig es quedarà sense festa de la Corrida per la situació sanitària

La Corrida de Puig-reig no resistirà a les condicions derivades de la pandèmia del covid-19 i suspendrà tot el gruix d'actes i activitats. Segons ha pogut saber Regió7, la intenció inicial del consistori puig-reigenc era salvar alguna part de la festa, però finalment s'ha optat per anul·lar el conjunt d'activitats atenent-se a la situació sanitària i al format estàtic que estan adoptant la majoria de cavalcades de Reis.

El regidor de Festes de l'Ajuntament de Puig-reig, Cristian Pérez, ha explicat que es volia mantenir la Corrida infantil -estrenada en la darrera edició- en el grup bombolla però «era poc viable perquè necessites molts efectius». En aquest cas, el consistori proposarà a les escoles que es programin activitats en l'àmbit de cada bombolla relacionades amb la festivitat. En canvi, no es preveu cap pla B per la tradicional cercavila i la cursa de rucs i cavalls.

Només es portarà a terme, i de forma completament protocol·lària, una benedicció a l'església de Sant Antoni Abad, patró de la festa, i posteriorment, una passada sense públic per tota el municipi. El regidor Cristian Pérez, ha descartat també la possibilitat de celebrar activitats permeses pel Procicat, com espectacles. «Has de buscar un espai habilitat per l'animal i pel públic, i la logística ho fa impossible», ha corroborat. D'altra banda, sí que es mantindrà inalterable el repartiment del calendari als habitants del municipi, amb el qual hi col·laboren comerços i empreses de Puig-reig.