Hi haurà Fia-faia demà, però sense la crema final i amb mesures

Bagà mantindrà la tradició mil·lenària de la Fia-faia tot i la complexa situació sanitària i social i han organitzat una festa de petit format per adaptar-se a les restriccions i condicions actuals.

Les principals variacions consisteixen en una dràstica reducció del nombre de torxes en la baixada i en la modificació de la tradicional crema de falles posterior. A Bagà, la baixada des del turó del «siti» s'ha restringit a només 30 persones -l'any passat van ser unes 130-. L'alcalde de Bagà, Joan Oña, ha explicat que, d'una banda, hi haurà el grup de persones que realitzen la baixada, i de l'altra, els participants en la crema al camp de futbol -els que habitualment són a la plaça Porxada-. En el cas d'aquesta segona activitat, els fallaires es dividiran en grups bombolla de 6 persones; és a dir, que no hi haurà contacte entre grups diferents. A més, Oña ha assegurat que «tots els inscrits tenen assignat un autoresponsable conforme no tenen febre ni altres símptomes de covid» i que es tindrà un control de tots els assistents per tal de fer seguiment si hi ha hagués algun cas positiu.

A Sant Julià, en canvi, la baixada de torxes serà espontània i els fallaires hauran de cremar la torxa a casa seva. Això sí, el consistori demana responsabilitat als ciutadans i ha habilitat un camí diferent per a la pujada i baixada per evitar qualsevol aglomeració.