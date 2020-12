La Fia-Faia de Bagà i de Sant Julià persisteix, però limitada per la covid

Una trentena de fallaires han participat en la baixada de les faies fins a Bagà aquest 24 de desembre. La festa de la Fia Faia s'ha fet. Una baixada diferent, menys participada per les restriccions de la pandèmia, només amb 21 grups. Però una festa que no trenca la continuïtat de tradició. Per veure la diferència amb l'any passat només cal tenir en compte un número: en l'edició del 2019 es van cremar 600 faies.

Abans de començar la baixada hi ha hagut unes paraules de Xavier Pedrals i Josep Urenya, membre i president de l'Associació de la Fia-Faia per recordar la voluntat de persistir en la tradició. I a les 7, coincidint amb el toc d'oració, s'ha fet la rebuda. És quan hi ha la rebuda a la plaça i es dona el foc a la gent.

La baixada ha durat una 20-25 minuts. Els fallaires que baixaven anaven parant per saludar la gent de davant de l'església amb el crit de Fia-Faia, i aquests retornaven la salutació. En general, la gent ha complert amb les recomanacions que deien que no es cremessin faies per evitar concentracions de veïns, però algunes se'n van cremar algunes falles a peu de carrer espontàniament.

L'herba de tija alta ha fet la faia, la torxa. I aquestes llargues feixes enceses s'han fet baixar fins al camp de futbol. No hi podia haver concentrat de públic, ni de participants, però una representació del consistori els ha esperat. Els fallaires d'aquest any han estat els membres de l'associació que vetlla per la celebració.

Enguany, els participants s'havien d'inscriure presencialment a l'Ajuntament, havien de firmar una autorització, i havien de donar les seves dades per tenir un registre. Els altres anys no hi ha límit de participació.

Aquesta festa ha anat creixent cada any. Fins al 2001, pràcticament, era una festa infantil, però a partir de llavors es va fer una renovació i la festa va revifar. La d'aquest dijous era la vintena baixada.

Joan Oña, alcalde de Bagà, explicava aquest dijous al vespre que «ens vam plantejar si s'havia de suspendre o no, i es va arribar a l'acord de celebrar-la en un format molt reduït». «És una llàstima perquè volíem fer una bona festa de celebració de dates assenyalades, però esperem una edició especial».