El grup de govern de la Nou provoca un relleu a l'alcaldia

La Nou de Berguedà té, des d'ahir a la tarda, un nou alcalde. Es tracta de Josep Maria Peixó, del grup municipal independent Som Poble, el mateix que fins ara ostentava l'alcaldia, però que mantenir una relació d'enfrontament amb Mercè Fuentes. Es van presentar sota una mateix a llista, Som Poble, però des dels primers mesos de govern es van obrir les diferències.

El nou batlle del municipi de l'Alt Berguedà, Josep Maria Peixó, ha assenyalat a Regió7 que «a mi em van proposar entrar al grup per fer un equip, i aquest equip no ha funcionat». Segons Peixó, les divergències entre els regidors del mateix grup s'arrossegaven ja des d'abans que esclatés la pandèmia de la covid-19.

Per la seva banda, la ja exalcaldessa Mercè Fuentes, ha opinat que «en comptes de poder discutir les coses i les discrepàncies, tot s'ha anat enredant a nivell personal». Fuentes es queixa de que els quatre regidors que han presentat la moció de censura «han estat fent política fora de l'ajuntament i m'han deixat al marge», assegura. Fuentes destaca com a data clau per al trencament definitiu un ple ordinari en el qual la resta de regidors no es van presentar. Finalment, la cap de llista de Som Poble de la Nou ha lamentat que la dimissió que ha presentat just abans d'arrancar la moció de censura no s'hagi acceptat, i ha reiterat que el canvi de batlle es deu a raons personals.

En les passades eleccions municipals del 26 de maig de 2019, la candidatura Som Poble va obtenir els cinc regidors que conformen el consistori de la Nou, gràcies a 50 vots. Mentrestant, l'altra candidatura que s'hi va presentar, Junts per Catalunya, va tenir la meitat de vots respecte a l'opció de Som Poble, però en ser llistes obertes no va aconseguir obtenir representació. En canvi, als comicis del 2015, l'opció guanyadora va ser Candidatura de Progrés (CP), pròxima al partit socialista, amb quatre regidors. La CUP va tenir el cinquè regidor.