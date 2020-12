BergaComercial ha realitzat una sèrie de propostes a l'Ajuntament de Berga de cara als pressupostos del 2021, que es presentaran i es portaran a aprovació en un ple extraordinari aquesta propera setmana. L'associació classifica els plantejaments en tres àrees diferents: promoció econòmica, urbanisme i mobilitat.

D'una banda, sol·licita «construir la vorera definitiva del carrer del Roser en el tram entre el carrer Cervantes i la carretera de Solsona. La UBIC assenyala que aquesta demanda ja s'ha realitzat en una carta amb «la implicació de comerços de la zona i nombrosos veïns i ciutadans». En la carta adreçada al consistori, BergaComercial assegura compartir la necessitat de transformar el carrer del Roser, però discrepa en la transició cap a aquest nou model. «No podem treure places d'aparcament rotacionals (de zona blava), sense habilitar-ne de noves. No podem eliminar places d'estacionament en un carrer que no disposa de zona de càrrega i descàrrega, sense abans habilitar una zona perquè els comerços i transportistes puguin treballar sense perjudicar la mobilitat. I, sobretot, no podem habilitar una zona de vianants que comporti un perjudici en l'embelliment i la seguretat del carrer que, en teoria, han de gaudir aquests veïns i consumidors », argumenta l'associació.

Les altres mesures proposades en l'àmbit urbanístic consisteixen en la construcció d'un aparcament en el terraplè de la Rasa dels Molins i en la creació «d'una plaça amb una zona de jocs infantils i alguna terrassa de restauració» entre el carrer Barcelona i la plaça de la Creu, just on fa poc més d'una setmana es va inaugurar el mural de Silm Art dedicat als comerciants de la ciutat, concretament a una pastisseria. Finalment, BergaComercial demana que es promogui més la mobilitat en bicicleta per tot el municipi.

El president de Berga Comercial, Xavier Orcajo, ha assegurat que les propostes són «realistes i efectives», i tenen en compte la complicada situació econòmica. Orcajo estableix com a prioritat «arranjar alguns eixos comercials que han patit un deteriorament» i que aquests siguin preferentment per als veïns i no per als vehicles. El president de la Unió de Botiguers i Comerciants demana al govern de la CUP que adeqüi les voreres del carrer del Roser, actualment força estretes, i que faciliti aparcaments i llocs de càrrega i descàrrega.

Sobre la reclamació que s'impulsi la mobilitat en bicicleta, Orcajo recorda que ajudaria la mobilitat de persones grans i de mobilitat reduïda. A més, per pal·liar les dificultats orogràfiques i urbanístiques de la ciutat, proposa dues solucions: posar en marxa un servei de lloguer de bicicletes elèctriques per salvar el desnivell de molts carrers del municipi, i d'altra banda, tenir en compte una llei aprovada pel Govern espanyol que limita a 30 km/h els carrers unidireccionals de la ciutat. Amb aquesta darrera mesura, BergaComercial argumenta que vehicles motoritzats, bicicletes i patins podrien conviure sense inconvenients.

Al marge d'aquests plantejaments, la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga també demana al consistori la renovació de cara al 2021 del conveni signat per reactivar l'economia comercial, perjudicada per la crisi del coronavirus.