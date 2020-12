Els autònoms i empreses de la comarca es podran beneficiar d'ajuts econòmics

El Consell Comarcal posarà a disposició d'autònoms i empreses de la comarca uns ajuts econòmics distribuïts sobre un total de 100.000 euros. Cada negoci es beneficiarà d'una quantitat diferent en funció dels dies que hagi hagut de tancar la persiana per culpa del coronavirus. Tots els professionals autònoms empadronats al Berguedà i les empreses que tinguin l'activitat i la seu social en els municipis de la comarca podran obtenir la subvenció. Això sí, quedaran exclosos d'aquestes línies d'ajudes les activitats econòmiques de Gironella i Puig-reig, ja que en aquest 2020 el Consell Comarcal ja no hi presta recollida.

Les sol·licituds i altres tràmits associatsal procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, amb el 18 de gener com a data límit. Tota la informació i documentació es pot trobar a www.bergueda.cat/subvencioresiduscomercials.