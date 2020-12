Berga destapa una placa en record a la figura de Josep Maria de Martín

Berga ha inaugurat aquest dilluns una placa dedicada al pintor, dibuixant, escriptor i poeta de Berga, Josep Maria de Martín Gassó, en commemoració del centenari del seu naixement. De fet, ara fa uns 20 anys ja va ser reconegut amb la Medalla d'Or de la ciutat.

En l'acte institucional celebrat a la pujada de Sant Francesc, organitzat per Òmnium Berguedà i presentat per la seva presidenta Montserrat Soler, l'amic de De Martín i dissenyador de la placa, Salvador Vinyes, ha recordat anècdotes sobre la seva relació i l'ha batejat com «el meu mestre». Segons Vinyes, era una persona amb «molta personalitat, molt seriós, perfeccionista i una persona molt intel·ligent, que va ajudar a dibuixar molta gent de Berga. Tenia una visió molt particular del món, d'un altre temps, però alhora ho combinava amb la modernitat», ha explicat.

En aquest sentit, l'historiador i crític d'art, Bernat Puigdollers, ha destacat el seu paper en la renovació de les arts de postguerra a Catalunya. «La seva pintura, inspirada en els postulats de Cézanne i el cubisme, comença a crear escola i al seu voltant s'agrupen artistes de la seva generació que busquen en ell un quelcom que el converteix en especial respecte als altres artistes del moment», assegura Puigdollers.

A més, destaca les seves col·laboracions amb intel·lectuals de renom fora de l'àmbit artístic com ara Josep Maria Castellet, Néstor Luján o Joan Perucho. «El seu món té moltes ramificacions i va molt més enllà de la simple renovació plàstica, recalca l'historiador Bernat Puigdollers. Per la seva banda, la consellera comarcal de cultura, Araceli Esquerra, ha assenyalat que és un «referent intel·lectual i un mestre per diverses generacions artístiques de la comarca».

Posteriorment, l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, que també ha estat present a l'acte i ha pronunciat un breu discurs, ha descobert la placa dedicada a De Martín. En ella, s'hi pot apreciar una breu presentació i biografia de l'artista, a la part de sota, i la seva característica signatura, a la part superior de la placa.