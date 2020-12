L'ACEB obté suport polític i social per engegar un pla de promoció econòmica

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) treballarà conjuntament amb agents polítics, empresarials, associacions i entitats del Berguedà per dinamitzar el sector econòmic de la comarca. El projecte ja compta amb una comissió executiva provisional, que està formada per diferents representants de l'àmbit públic i privat. En aquest sentit, des de l'associació destaquen que en la primera sessió de treball celebrada virtualment aquest mes de desembre el «missatge de consens i d'unió de l'àmbit publicoprivat va quedar palès entre bona part dels presents».

L'ACEB celebra que, amb la creació d'aquesta comissió, s'hagi «deixat de banda l'anàlisi inicial d'una seixantena d'accions i propostes per passar-les a compartir amb tots els agents implicats amb un objectiu clar: consensuar i prioritzar quines són les estratègies clau a seguir en els propers anys», ressalta l'associació, que al mateix temps demana la implicació de tothom per tal que que la iniciativa «no es quedi en paper mullat».

Paral·lelament a aquesta comissió executiva, també s'han creat comissions temàtiques internes amb l'objectiu de «fer seguiment dels continguts que es vagin acordant i treballar més concretament amb els eixos que formen part d'aquest ambiciós», expliquen des de l'ACEB. En concret, en aquest conjunt de comissions hi participen membres del Consell Comarcal del Berguedà i de l'Agència de Desenvolupament, representants de tots els partits polítics , així com membres de la Cambra de Comerç de Barcelona a Berga i dels gremis i patronals com BergaComercial i Pimec.

Es preveu que en les properes setmanes es continuïn debatent les accions més destacades per tal que estiguin programades a finals del primer trimestre del 2021.