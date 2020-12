El pressupost 2021 de Berga serà més elevat malgrat el deute que arrossega el consistori

El govern de la CUP de Berga ha presentat un pressupost de cara a l'any 2021 de 18.779.706 euros, que suposa un augment de més d'un milió d'euros respecte al de l'exercici passat. El regidor d'Hisenda, Marià Miró, ha admès que el consistori viu una situació econòmica delicada, però s'ha mostrat convençut de que aquests comptes ajudaran a millorar-la al mateix temps que "garantiran els drets dels veïns i veïnes de la ciutat".

Miró ha recalcat que és un pressupost "ambiciós", en el qual es contemplen "inversions necessàries" en els següents àmbits: escoles públiques, teatre municipal, zona esportiva, barri vell i millora de carrers. A més, les ha dividit en els següents eixos estratègics: d'una banda, hi ha les inversions destinades a les millores d'equipaments i per afavorir la eficiència energètica; en segon lloc, les destinades a actuacions d'urbanisme; i per acabar, les relacionades amb gestió d'expedients i per adaptar el consistori al teletreball. Miró assegura que aquesta sèrie d'inversions no busquen "satisfer cap caprici polític" sinó "resoldre mancances endèmiques de la ciutat".

Concretament, la despesa puja 600.000 en manteniment de la via pública, 180.000 euros en educació, 20.000 euros en cultura, 36.000 euros en museus, mentre que en matèria de promoció econòmica els cupaires contemplen una partida inicial "simbòlica" de 20000 euros, que s'ajustarà amb un pla de xoc "més o menys ambiciós en funció de les circumstàncies", ha assenyalat Miró, en referència a la incerta situació econòmica dels pròxims mesos.

Dels prop de 19 milions d'euros estipulats en el pressupost, cal destacar que el consistori obté un préstec d'uns 700.000 euros per finançar obres "més grans". Miró ha destacat que la xifra del préstec no és "casual" ja que en el cas que l'ajuntament gastés la totalitat d'aquesta quantitat encara aconseguiria apaivagar el deute, tenint en compte que el pressupost preveu una amortització de 800000 euros. "Continuarem reduint el deute, tot i que una mica menys", ha reconegut el regidor d'Hisenda.

Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Via Pública, i Obres i Serveis, Aleix Serra, ha explicat que s'han prioritzat actuacions en base a dos criteris: "les urgències", en relació als elements de la ciutat que estaven més degradats, i a les subvencions.