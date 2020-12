El pressupost de Berga augmenta la despesa en escoles i via pública

El govern de la CUP de Berga, que ara governa conjuntament amb ERC, ha tirat endavant l'aprovació del nou pressupost de 2021, de 18.779.706 euros, que suposa un augment de més d'un milió d'euros respecte al de l'exercici passat. El regidor d'Hisenda, Marià Miró, ha admès que el consistori viu una situació econòmica delicada, però s'ha mostrat convençut de que aquests comptes ajudaran a millorar-la al mateix temps que «garantiran els drets dels veïns i veïnes de la ciutat».

Miró ha recalcat que és un pressupost «ambiciós», en el qual es contemplen «inversions necessàries» en els següents àmbits: escoles públiques, teatre municipal, zona esportiva, barri vell i millora de carrers. A més, les ha dividit en els següents eixos estratègics: d'una banda, hi ha les inversions destinades a les millores d'equipaments i per afavorir la eficiència energètica; en segon lloc, les destinades a actuacions d'urbanisme; i per acabar, les relacionades amb gestió d'expedients i per adaptar el consistori al teletreball. Miró assegura que aquesta sèrie d'inversions no busquen «satisfer cap caprici polític» sinó «resoldre mancances endèmiques de la ciutat».

Concretament, la despesa puja 600.000 en manteniment de la via pública, 180.000 euros en educació, 20.000 euros en cultura, 36.000 euros en museus, mentre que en matèria de promoció econòmica els cupaires contemplen una partida inicial «simbòlica» de 20.000 euros, que s'ajustarà amb un pla de xoc «més o menys ambiciós en funció de les circumstàncies», ha assenyalat Miró, en referència a la incerta situació econòmica dels pròxims mesos.

Dels prop de 19 milions d'euros estipulats en el pressupost, cal destacar que el consistori obté un préstec d'uns 700.000 euros per finançar obres «més grans». Miró ha destacat que la xifra del préstec no és «casual» ja que en el cas que l'ajuntament gastés la totalitat d'aquesta quantitat encara aconseguiria apaivagar el deute, tenint en compte que el pressupost preveu una amortització de 800000 euros. «Continuarem reduint el deute, tot i que una mica menys», ha reconegut el regidor d'Hisenda.

Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Via Pública, i Obres i Serveis, Aleix Serra, ha explicat que s'han prioritzat actuacions en base a dos criteris: «les urgències», en relació als elements de la ciutat que estaven més degradats, i a les subvencions. En aquest sentit, s'han de destacar les partides destinades a l'adeqüació de la ronda Moreta (finançada a través del PUOSC), la rehabilitació de la teulada del Pavelló Nou, les millores en l'escola Santa Eulàlia, les actuacions per millorar la seguretat al teatre municipal, i l'arranjament de voreres i asfalts. En total, la quantitat destinada a inversions serà de pràcticament 2 milions d'euros.

El cap de l'oposició i líder de Junts per Berga, Ferran Aymerich, va retreure a la CUP que no es «tingués en compte bona part del plenari, i va remarcar que això «és incompatible amb dir que cal treballar plegats». També va criticar que les formacions que han pactat el pressupost recalquin que és un pressupost d'esquerres tenint en compte que «s'eliminen els euros del pla de xoc de 2020 destinats als que més malament ho passen, i es mante amb el mateix valor la partida per serveis socials» va opinar Aymerich. Una altra de les qüestions que va generar més crítiques per part de Junts per Berga va ser sobre el pla de xoc. Aymerich va considerar insuficient la partida inicial de 20.000 euros, i va defensar que hauria de permetre «dotar de recursos a entitats i associacions i posar diners de forma directa i ràpida a peu de carrer». D'altra banda, també va celebrar que el govern de la CUP hagi abandonat l'objectiu de «deute zero», i va valorar positivament inversions en projectes com el de la Ronda Moreta.

Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel García va críticar la falta de compromís de l'equip de govern i va titllar de «falta de respecte» el fet de rebre el pressupost detallat tan sols dos dies abans del ple per sotmetre'ls a aprovació. Tot i això, també va fer una crida a la unitat i al consens entre les diferents forces, i es va acabar abstenint. Mentrestant, ERC va justificar el seu vot a favor defensant que els pressupostos «afronten els grans problemes de la ciutat».